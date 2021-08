Urheilulehti: Moni urheilija masentuu uran loputtua - eikä syy ole vain hukatusta identiteetistä

Tuoreessa lehdessä pureudutaan alkavaan Serie A -kauteen ja pohditaan, voiko ADHD:sta olla urheilussa jopa hyötyä.

Moni urheilija kokee masennusoireita, kun ura päättyy eikä ”mikään tunnu miltään”. Masennuksen takana on useita syitä. Menetetystä urheilijan identiteetistä on puhuttu paljon. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten oloa huonontavat muutokset aivokemiassa. Marika Lehto kertoo jutussaan aiheesta enemmän.

Ronja Savolainen on MM-kisoissa pelaavien Naisleijonien iloinen energiapommi. Samalla hän on elävä esimerkki siitä, että ylivilkkaus- ja keskittymishäiriö ADHD:sta voi olla urheilussa jopa hyötyä.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä sai juuri kutsun uransa ensimmäiseen Timanttiliigan osakilpailuun. Urheilulehden haastattelussa Mäkelä sanoo, ettei hän usko menettäneensä Suomen ykköshyppääjän titteliä.

Toni Vilander on juhlinut kahdesti voittoa klassisessa Le Mans’n 24 tunnin kilpailussa, joka on äärimmäinen koettelemus kuljettajille ja autoille. Niin kova, että siitä toipuminen kestää viikon.

Miksi Manchester City laittoi sata miljoonaa Jack Grealishiin, vaikka sillä oli jo samasta puusta veistettyjä pelaajia omastakin takaa? Koska Grealish on poikkeustapaus, ja hänestä voi tulla vielä nykyistäkin parempi.

Tuoreessa lehdessä ennakoidaan myös alkavaa Serie A -kautta. Sarjaan pureudutaan henkilöjutuin ja joukkueanalyysein.