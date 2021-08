Urheilulehti: Ovatko pikkulajit Suomen tulevaisuus olympialaisissa?

Suomi jäi olympialaisissa kauas haaveilemastaan paikasta Pohjoismaiden parhaana urheilumaana. Voisiko ratkaisu ongelmaan löytyä uusista olympialajeista?

Tokion olympialaiset ovat ohi. Suomi sai kisoista kaksi mitalia, mutta nukkuiko se silti onnensa ohi? Suomella olisi saattanut olla iskun paikka softballin ja koripallon 3x3:ssa. Se jäi nyt käyttämättä.

Suomen 2000-luvun tilastot kertovat, että toisinkin olisi voinut menetellä. Tällä vuosituhannella valtaosa suomalaisten voittamista mitaleista on tullut kesäolympialaisissa uudehkoista lajeista. Pekingin kultamitalistin Satu Mäkelä-Nummelan laji trap oli kolmatta kertaa olympialaisten ohjelmassa. Lontoon mitalilajeista Tuuli Petäjän RS:X-luokka oli mukana toista kertaa ja pronssia voittaneen purjehdustrion Match racing -luokka ensimmäistä kertaa.

Hyvä puoli kuitenkin on, että Pariisin kesäkisat odottavat jo kolmen vuoden päässä. Siihen mennessä Suomi aikoo saada jalkeille ainakin softball-joukkueen. Timo Riihentupa kertoo kansijutussaan lisää.

Kurottavaa Suomella kuitenkin riittää. Huippu-urheilun muutosryhmä ilmoitti aikoinaan, että Suomi on pohjolan paras urheilumaa Tokiossa. Siitä jäätiin kauas. Ruotsi, Norja ja Tanska olivat kaukana Suomen edellä. Nyt Suomen olympiapomo uskoo, että kelkka on saatu käännettyä, mutta ajallinen matka Pariisin kisoihin on lyhyt. Mitä kolmen vuoden päästä voidaan odottaa?

Vaikka mitalia ei tullut, suomalaiset yleisurheilijat onnistuivat Tokiossa. Tämä käy selväksi Urheilulehden tekemästä tilastollisesta analyysista, jossa suomalaisten suoritukset suhteutetaan rankingiin ja tämän kauden tulostasoon.

Korkeushyppääjä Charles Austin jätti 25 vuotta sitten kaiken yhden kortin varaan ja voitti jättipotin. Nyt Austin kertoo, miten jo neljännesvuosisadan kestänyt olympiaennätys syntyi.

Tuoreessa lehdessä esitellään laajasti alkavat Bundesliiga- ja La Liga -kaudet. Mukana on niin henkilö- ja ilmiöjuttuja kuin joukkuekohtaiset analyysitkin.

Lucas Lingman kasvoi vaikeuksien kautta HJK:n pelintekijäksi. Miksi nousu pelipaikalle kesti 23-vuotiaaksi, vaikka Lingmanista puhuttiin huippukykynä jo vuosia sitten?

Juuso Myllyniemi tarttui puhelimeen syksyllä ja tivasi pesäpallon tuomarijohdolta, onko hänellä leima otsassa vai ei. Kun asiat puhuttiin halki, Manse PP:n vaihtoekspertti sai rauhan ja on kyennyt keskittymään aiempaa enemmän pelaamiseen.