Urheilulehti: Tokion kisat olivat kaikkien aikojen kalleimmat olympialaiset - oliko niiden järjestämisessä mitään järkeä?

Tuoreessa lehdessä pureudutaan olympialaisten lisäksi myös kuuluisan nimen tuomiin paineisiin.

Tokion olympialaiset ovat vallanneet tuoreen Urheilulehden kannen. Urheilijat ovat Japanissa osoittaneet ansaitsevansa kilpailunsa, mutta suurtapahtuman hinta on ollut mittava.

Tokion kisoista tuli historian kalleimmat olympialaiset. Kisakaupungin areenat hohtavat uutuuttaan ja kaikuvat tyhjyyttään. Ristiriita on niin suuri, että se sai toimittaja Rami Tuiskun miettimään, kannattiko Tokion kisoja edes järjestää.

Käänteentekevä uusi tutkimus dopingista osoittaa, että puhdas urheilija voidaan tahallisesti ja helposti lavastaa dopingin käyttäjäksi. Eikä tällä ole juuri keinoja todistaa syyttömyyttään. Antidopingtyön periaatteet ja urheilun oikeussysteemi on nyt pohdittava uudestaan.

Päävalmentaja Toni Söderholmilla ja Saksan jääkiekolla on yksi ja sama suunta: ylös. Söderholmilla tie voi viedä NHL:ään saakka – mikäli ura etenee samaan tahtiin kuin tähän saakka.

Suomalaisen jalkapalloilun heikoista olosuhteista on puhuttu vuosikymmeniä. Nyt stadionprojekteja on käynnissä ympäri maata ennätysmäärä, mutta osa voi yhä jäädä pelkän puheen tasolle.

Onko Jose Mourinho Italiassa yhä numero ykkönen? Tai edelleen The Special One? AS Romaan siirtyneellä jalkapallon tähtivalmentajalla on nyt iso näytön paikka.

Minkälaista on pyrkiä huipulle lajissa, jossa isä ei ole ainoastaan entinen huippu, vaan yksi kaikkien aikojen suurimmista? Tennislupaus Leo Borgin uraa leimaavat Björn Borgin saavutukset, mutta sukunimi avaa myös mahdollisuuksia.