Urheilulehti: Näin Suomesta tuli palloilun suurmaa Euroopassa - taustalla lajien välinen YYA-henki

Tuoreessa lehdessä pureudutaan laaja-alaisesti myös jalkapallon EM-kisoihin ja huipentumaansa kohti kulkevaan yleisurheilukauteen.

Suomi on noussut lähes vaivihkaa Euroopan joukkuepalloilumaiden eliittiin. Se pelaa seuraavan 1,5 vuoden aikana niin jalkapallon, futsalin, lentopallon kuin koripallonkin EM-kisoissa - jalkapallossa ja lentopallossa kisoihin ovat yltäneet sekä miesten että naisten maajoukkueet. Samaan on yltänyt vain viisi muuta Euroopan maata.

Tämän viikon Urheilulehden kansijutussa kerrotaan, miten pieni Suomi on kasvanut suureksi palloilumaaksi. Kehityksen taustalla on pitkä ja järjestelmällinen työ sekä vanha tuttu YYA-henki – lajien välinen ystävyys, yhteistyö ja avunanto.

Millainen on Huuhkajien tulevaisuus historiallisen arvoturnauksen jälkeen? Markku Kanervan luomalle pohjalle on hyvä rakentaa. Perusasioiden on pysyttävä selvinä.

Italian on vielä parannettava otteitaan edetäkseen EM-kisoissa loppuun asti. Roberto Mancini on riittävän hyvä ja kokenut päävalmentaja löytämään oikeat lääkkeet.

”Itseluottamuksen hokemisesta on tullut urheilun iso fraasi. Mutta ihmiselämän lainalaisuuksia ei voi kumota. Jos mielentilalla ei olisi merkitystä, urheilu voitaisiin tumpata.” Näin kirjoittaa Ilkka Kulmala esseessään.

Manse PP on tullut vauhdilla osaksi Tampereen urheilutarjontaa ja noussut pesäpallon kuumimmaksi puheenaiheeksi. Onko kyseessä hetken hurmos vai jotain pysyvämpää?

Jalkapallon EM-kisoissa puhuttanut videotuomarointi ei ole tulossa lähivuosina Suomeen. Uuden teknologian ja Veikkausliigan välillä on syvä taloudellinen kuilu, joka estää myös suomalaistuomarien etenemismahdollisuudet maailmalla.

Kauden kovatasoisimpia yleisurheilukisoja ei välttämättä käydä Tokiossa. Pikamatkoilla ja pika-aidoissa ne käytiin USA:n olympiakarsinnoissa Eugenessa. Olympiakarsinnat ovat lukuisten mitalitoivojen unelmien murskaamo. Menettely herättää kysymyksen, voisiko maailman parhaimmiston saada sittenkin arvokisoihin ilman, että se romuttaisi yleisurheilun aseman globaalina urheilumuotona tai pudottaisi Suomen edustuksen vaikkapa naisten pika-aidoissa olympia- ja MM-tasolla kolmesta urheilijasta yhteen tai toisinaan jopa nollaan?

Suomen edellinen seiväsmitali täyttää tänä kesänä 43 vuotta. Tunnelin päästä näkyy kuitenkin valoa.