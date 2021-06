Urheilulehti: Huuhkajat todisti kuuluvansa arvokisoihin

Tämän viikon Urheilulehdessä pureudutaan Suomen esityksiin jalkapallon EM-kisojen alkulohkossa.

Tuoreen Urheilulehden kannen on vallannut Huuhkajat, jonka jatkopaikkaa jalkapallon EM-kisoissa saatiin jännittää vielä Suomen viimeisen alkulohkopelin jälkeenkin. Joukkue kukisti kisoissa Tanskan ja osoitti muissakin lohkopeleissä kuuluvansa arvokisoihin. Huuhkajien uskottavat esitykset EM-kisoissa eivät ole hyvä juttu vain joukkueelle itselleen, vaan ne voivat avata uusia ovia muillekin suomalaisille jalkapallo-osaajille.

Yksi Suomen tähdistä alkulohkossa oli Joel Pohjanpalo, joka osoitti Tanskaa ja Venäjää vastaan pystyvänsä huipputykiksi myös maajoukkueessa. Seuraavaksi hän haluaa vakiinnuttaa huipputasonsa.

Italian menestysjuna puksuttaa EM-kisoissa vankasti raiteillaan. Joukkue on voittanut 11 edellistä peliään päästämättä maaliakaan. Yksi syy tähän on maalivahti Gianluigi Donnarumma. Kansainvälisesti melko tuntematon Donnarumma on nuoresta iästään huolimatta joukkueensa ensimmäinen ja viimeinen tuki ja turva.

Ensi viikon keskiviikkona Veikkausliigassa pelataan Stadin derby. Kuin sitä ennakoiden tuoreessa lehdessä otetaan HIFK tarkempaan tarkasteluun. Talvella punapaitojen kolmen vuoden projektille naureskeltiin, mutta ei naureskella enää. Mihin HIFK:n hyvä alkukausi perustuu?

Pesäpallo eli ja kukoisti Outokummussa kaivostornin varjossa. Paikkakunnan ylpeys Partio nousi mitalituntumaan SM-sarjassa. Sitten kaivostoiminta alkoi hiipua, ja pesäpallo katosi kaupungista kokonaan.

Jean Alesi olisi voinut olla Williamsin menestysajan supertähti. Sen sijaan hänestä tuli Ferrarin lamakauden kansikuvapoika.

Naisten joukkueen valmentaminen on vaativaa, mutta parhaimmillaan erittäin opettavaista. Naisten joukkueissa onnistuneet luotsit kertovat menestysreseptinsä ja pohtivat, mitä eroa on miesten ja naisten valmentamisella.