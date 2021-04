Kaikki Veikkausliigasta 2021 – klassinen kausiopas nyt myynnissä!

Puheenaiheet, joukkue- ja pelaaja-analyysit sekä otteluohjelma – kaikki yhdessä paketissa.

Veikkausliigan kausi alkaa 24. huhtikuuta. Sarjan lähtöasetelmista ja kuumista puheenaiheista pääsee parhaiten perille hankkimalla Veikkausliiga 2021 -erikoislehden, joka on irtonumeromyynnissä torstaista lähtien.

Ilveksen kolmella uudella pelaajalla on paljon yhteistä. He ovat entisiä huippulupauksia, joiden ura polkee paikallaan. Mikä meni pieleen – ja mitä nyt pitäisi tapahtua, että heistä tulisi sittenkin niin hyviä pelaajia kuin odotettiin?

Vuosikausien ajan vaikutti siltä, että KuPSin huippulupaava Saku Savolainen jäisi roolista toiseen sinkoilevaksi liigajyräksi. Sitten jalkapallon evoluutio avasi uuden pelipaikan kautta tien jättipottiin, joka voi viedä Savolaisen maajoukkueeseen asti.

Pahamaineisessa Port Moresbyssä kasvanut David Browne on ensimmäinen papuauusiguinealainen ammattijalkapalloilija Euroopan kentillä. Mikko Knuuttila kertoo jutussaan HJK:ssa pelaavan Brownen tarinan.

David Ramadingaye on vihdoin taas liigapelaaja. Nyt on aika puhua suoraan niistä asioista, joista hän ei nuorempana uskaltanut – kuten rasismista

KTP tavoitteli kaudella 1981 Suomen mestaruutta, mutta toisin kävi. Syksyllä jopa Roger Milla vieraili intohimoisessa jalkapallokaupungissa. Juha Kanerva pureutuu jutussaan satamakaupungin futishistoriaan.

Mukana on tutusti myös 24 sivua analyysia kaikista liigaseuroista. Joka joukkueesta on käyty läpi yksityiskohtaisemmin 16 tärkeintä pelaajaa – yhteensä 192 pelaaja-analyysia. Joukkuerankingissa suurin suosikki on jälleen HJK, jonka kovimmaksi haastajaksi povataan KuPSia. Nousijajoukkueille povataan tuskaista kautta sarjan säilymistaistelussa.