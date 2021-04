Urheilulehti: Salibandy kärsii kasvukivuista – kaikki on kutsuttu korjaustalkoisiin

Lehden muita hahmoja ovat Patrik Laine, Malick Thiaw ja kilpatanssija Aada Nurmi.

Tuoreen Urheilulehden kannen on vallannut salibandy. Veteraani-iän saavuttanut suomalainen salibandy kipuilee suurten haasteiden ristitulessa. Lajin muut osa-alueet eivät ole pysyneet mukana urheilun kasvun ja kehityksen vauhdissa. Peli ei ole vielä rikki, mutta korjaustyön pitää alkaa nyt. Kaikki osapuolet on kutsuttu talkoisiin.

Nuoren kilpatanssijan Aada Nurmen jalat ja kädet halvaantuivat loppuvuodesta 2019 ilman todennettua syytä. Syyskuussa 2021 hän tanssi Suomen mestariksi. Toimittaja Marko Lempinen kertoo Nurmen tarinan.

”Urheilu on messevää toimintaa ja antaa sisältöä elämään, mutta on naiivia kuvitella, että sillä yksin on välineitä tai valmiuksia kasvattaa ihminen hyväksi.” Näin kirjoittaa Ilkka Kulmala esseessään.

Patrik Laine on yksi NHL:n parhaista laukojista, mutta Columbus Blue Jacketsissa kaikki on mennyt päin mäntyä. Miksi?

Jääkiekon vaikeimman taidon eli maalinteon harjoittelu on täällä yhä lapsenkengissä. Toimittaja Sami Hoffrén selvitti, miten näin on päässyt käymään.

Markku Kanerva olisi valinnut Malick Thiaw’n Huuhkajiin, mutta nuori topparikyky haluaa katsoa Saksan kortin ensin – pelkäämättä Carl Jenkinsonin kohtaloa.

Ryan Reynolds ja Rob McElhenney ostivat helmikuussa Englannin viidenneksi korkeimmalla tasolla pelaavan Wrexhamin. Seuran tuore toimitusjohtaja Humphrey Ker kertoo, miten Hollywood-toimijoista tuli pienen walesilaisseuran omistajia ja miksi he iskivät silmänsä juuri Wrexhamiin.