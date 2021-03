Urheilulehti: Huuhkajat on vuoden valmiimpi EM-kisoihin – näkyykö se jo MM-karsinnoissa?

Tuoreen lehden hahmoja ovat myös pian 50-vuotissyntymäpäiväänsä juhliva Pavel Bure ja urallaan rasismia vastaan taistellut Jimmy Hartwig.

Tämän viikon Urheilulehden kannessa on MM-karsintaurakkansa aloittavan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva. EM-kisojen siirto toi Huuhkajille lisäaikaa, jonka joukkue on käyttänyt hyödykseen. Kanervan suojatit ovat kasvaneet pelitavallisesti ja samalla joukkueeseen on ajettu uusia pelaajia sisään.

Ennen EM-kisoja joukkueella on kuitenkin edessään MM-karsintojen kivikova avaus. Silti sekin palvelee EM-kisoja. Huuhkajille on järjestetty maaliskuun loppuun kahdeksan päivän sisään kolme kovaa peliä: MM-karsintapelit Bosnia ja Hertsegovinaa ja Ukrainaa vastaa sekä harjoitusmaaottelu Sveitsissä. Sekä vastustajat että pelitahti ovat arvokisatasoa eikä se ole sattumaa. Huuhkajille on järjestetty tarkoituksella eräänlainen EM-kisatason alkulohkosimulaatio.

Pavel Bure oli aikakautensa parhaita maalintekijöitä. Ensi viikolla 50 vuotta täyttävä ”Russian Rocket” muistetaan Suomessa erityisesti Naganon olympialaisten välieränäytöksestä, joka murskasi Leijonien kultahaaveet.

Ajattelemme vihan olevan vain negatiivinen tunne, mutta oikein kohdennettuna se voi olla tekijä, joka auttaa urheilijoita entistä parempiin suorituksiin.

Jimmy Hartwig oli yksi ensimmäisistä tummaihoisista Bundesliigan jalkapalltähdistä ja Saksan maajoukkuepelaajista. Hän kohtasi avointa rasismia läpi uransa, mutta ei antanut sen jarruttaa itseään. Hartwigin tarina on selviytymiskertomus, tarina nokkospuskista, baariöistä, epätoivosta, viidakkokeikoista ja siitä, kuinka hän lopulta loi itse tasapainonsa.

Pohjois-Savon maakuntaviestissä tapahtui talvella 1960 traaginen onnettomuus, kun avausosuutta hiihtämässä ollut maaninkalainen Pentti Hyttinen menehtyi junan alle.

Everton muuttaa kaudella 2023–24 uudelle stadionille. Se on askel kohti isojen poikien hiekka­laatikkoa, mutta ero kuuteen suureen säilyy silti suurena.

Kun Kirill Kaprizov saapui vihdoinkin NHL:ään, hän nosti ensi töikseen tasapaksun Minnesota Wildin valokeilaan. Tästä veijarista kuullaan vielä pitkään.