Urheilulehti: Suomalaisen yleisurheilun kuiva kausi on kestänyt yli 20 vuotta – tällä viikolla sen loppu on lähellä

Tämän viikon Urheilulehden hahmoja ovat mm. Petra Olli, John Tortorella, Patrick Marleau ja Puolan Toruniin matkaavat yleisurheilijat.

Tuoreen Urheilulehden kannessa on veteraanivalmentaja John Tortorella. 62-vuotias Tortorella on NHL:n pitkäaikaisimpia ja ristiriitaisimpia päävalmentajia. Tulisieluinen luotsi avasi valmennusfilosofiaansa Urheilulehden lukijoille. Samalla hän julistaa NHL:n ”nuorten ja tyhmien pelaajien sarjaksi”.

Petra Junior Teamin 14–16-vuotiaat tytöt asuvat kaukana kotoa ja harjoittelevat koulunkäynnin ohessa lähes 20 tuntia viikossa. Tyttöjen päämäärät ovat selkeät: he haluavat olla joskus valmentajaansa ja esikuvaansa Petra Ollia parempia.

Yhdysvaltalaispelaajat määrittävät pitkälti sen, miten joukkue pärjää Korisliigassa. Miten satojen amerikkalaisten joukosta löydetään oikeat tyypit?

Miesten salibandyyn on syntymässä Itä-Suomen kokoinen tyhjiö. Lajin historiassa pallo on noussut idästä, mutta vuosien saatossa mestaruusjahti on vaihtunut divaripeleiksi. Karjalassa ja Savossa ollaan totuuden tiellä.

Suomi saavutti yleisurheilun EM-hallimitalin viimeksi 21 vuotta sitten. Pitkän kuivan kauden loppu on lähellä Torunissa, jonne Suomi lähtee peräti 19 urheilijan voimin.

Patrick Marleau on herrasmies, joka ei tee itsestään numeroa, kuvailevat suomalaiset pelikaverit. Pian Marleau kirjoittaa numeroita NHL:n historiaan.

Takametsien kiekkosuosikki SaPKo jätti jäähyväiset pääsarjalle 50 vuotta sitten, kun valmentaja Jorma Kajanto ei enää suostunut varmistamaan ratkaisuottelun voittoa rahalla.

Manchester City ja Ederson ovat muovanneet maalivahtien evoluutiota ja vieneet jalalla pelaamisen uudelle tasolle Valioliigassa. Brentfordin B-joukkueen molarivalmentaja Jani Viander kertoo, millaisia vaateita veräjänvartija kohtaa noustakseen huipulle kovassa kilpailussa.