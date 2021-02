Urheilulehti: Hengenvaaraa, tekoniveliä ja lapsettomuutta – onko huippu-urheilu vaatimiensa uhrausten arvoista?

Tuoreessa lehdessä esitellään myös uusi ehdostus siitä, millaisen sarjauudistuksen jääkiekon SM-liiga tarvitsisi.

Jos lääketiedettä on uskominen, ihmistä ei ole suunniteltu vuosikausia kestävää huippu-urheilijan uraa varten. Jatkuva äärirajoille puskeminen vaatii veronsa. Osa rasituksen laskuista tulee maksettavaksi jo uran aikana, osa erääntyy vasta uran jälkeen.

Tämän viikon Urheilulehdessä kolme entistä huippu-urheilijaa kertoo, millaisia uhrauksia heidän uransa on vaatinut: Ari Vatanen oli kuolla, Jani Sievinen sai tekonivelen 45-vuotiaana ja Anneli Laine-Näätänen pelkäsi jäävänsä lapsettomaksi. Uhraukset ovat niin armottomia, että niistä herää kysymys: onko huippu-urheilu tämän kaiken arvoista? Marika Lehdon jutusta selviää, mitä mieltä Vatanen, Sievinen ja Laine-Näättänen ovat.

SM-liigan nykyinen 15 joukkueen suljettu sarjamalli on tulossa tiensä päähän. Urheilulehti esittelee uuden radikaalin sarjamalliehdotuksen.

Tanja Poutiainen-Rinne tietää, että loukkaantunut urheilija on usein ”yksin kuin ö aapisen reunalla”. Nykyään hän ei vain auta urheilijoita kuntoutumaan vammoistaan, vaan haluaa loukkaantuneen urheilijan palaavan tositoimiin entistäkin vahvempana. Usein se myös onnistuu.

Jos asiat menevät odotetusti, tasan vuoden päästä kaikki kirkkaimmat NHL-tähdet loistavat Pekingin olympiakaukalossa. Jukka Jalonen on ehtinyt jo raapustaa listaa leijonajoukkueesta, jonka mahdollisessa menestyksessä piilee myös hänen suuri henkilökohtainen mahdollisuutensa.

Jalkapalloilija Ronald de Boerin uraan mahtui menestystä, veljes­rakkautta ja James Bondin vierailu pukukoppiin. Urheilulehden haastattelussa hän puhuu myös Jari Litmasesta.

Tommy Koponen on 2000-luvun palloilussa poikkeuksellinen hahmo. Hän on johtanut perustamaansa salibandyseura Seinäjoen Peliveljiä menestyksekkäästi samaan aikaan sekä seurajohtajana että päävalmentajana. Nyt Koponen lähestyy tienhaaraa urallaan.

Chelsea on ristiriitainen suurseura, josta voi rakentaa täysin erilaisia narratiiveja. Se on ympäristö, missä johtoportaan, fanien ja pelaajien ristipaine syö lopulta jokaisen päävalmentajan elävältä. Chelsea on myös Englannin parasta juniorityötä tekevä seura, joka on voittanut tällä vuosituhannella toiseksi eniten mestaruuksia Valioliigassa. Kirjeenvaihtajamme Lari Seppinen yritti ottaa selvää Lontoon sinisestä paradoksista.