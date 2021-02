Tuoreen lehden muita hahmoja ovat mm. Enni Rukajärvi, Ilkka Herola sekä NHL:n kiinnostavimmaksi suomalaisseuraksi noussut Columbus.

Tuoreen Urheilulehden kannessa on Emma Kimiläinen. Lähes 30 vuoden ajan Kimiläinen on uiskennellut kalana vedessä, naisena miehisessä moottoriurheilumaailmassa, jossa naisia on esineellistetty eri yhteyksissä. Hän on saanut karvaasti kokea, mitä seuraa, kun nainen pitää kiinni rajoistaan ja oikeuksistaan. Nyt asiat ovat muuttumassa – kiitos myös hänen itsensä.

Ilkka Herolasta ei tule enää yhdistetyn kirkkainta huippua. Silti hän voi ottaa voiton tai toisen maailmancupissa.

Lumilautailija Enni Rukajärvi, 30, on ollut lajinsa huipulla vuosikymmenen. Ura jatkuu vielä, vaikka ei enää mitalien kiilto silmissä.

Patrik Laineen hankinnan jälkeen Columbus Blue Jackets on NHL:n kiinnostavin suomalaisseura. Jarmo Kekäläinen kertoo nyt, mitä Laineen osalta seuraavaksi tapahtuu ja mitä seura suunnittelee muiden nykypelaajiensa osalta.

HPK kyntää syvällä. Mestarivalmentaja on poissa, kokoonpanossa on aukkoja ja juniorityö sakkaa. Tulokasvalmentaja Matti Tiilikaisella on enemmän hävittävää kuin voitettavaa.