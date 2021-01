Urheilulehti: Vasenkätisyydestä urheilussa hyötyä, mutta tulevaisuudessa mailapeleissä saatetaan nähdä jotain vielä mullistavampaa

Tämän viikon Urheilulehden muita hahmoja ovat muiden muassa Ville Husso ja Gary Lineker.

Tuoreessa Urheilulehdessä paalupaikalle ovat päässeet vasurit. Vasenkätiset hyötyvät harvinaisuudestaan erityisesti nopeissa pallopeleissä ja kamppailulajeissa, koska vastustajilla ei ole riittävästi kokemusta heidänkaltaisistaan kilpailijoista.

Monen urheilulajin kehitys on viemässä kuitenkin kaksikätisyyden suuntaan. Kun tilaa ja aikaa on aiempaakin vähemmän, on kaksikätisyys ja -jalkaisuus noussut arvoonsa. Esimerkiksi monet parhaista jalkapalloilijoista ovat molempijalkaisia.

Taitotohtorina tunnettu Sami Kalaja arvioikin Urheilulehden jutussa, että tulevien sukupolvien mailapelimestarit saattavat operoida molemmilla käsillä yhtä hyvin.

– Luulen, että näemme pian esimerkiksi Aasian väkirikkaista maista tulevan pingispelaajan, jolla on kaksi kämmenlyöntiä, Kalaja sanoo.

Tuore lehti tarjoaa lukijoilleen paljon muutakin. Ilkka Kulmala pohtii esseessään, miksi ruokki toimittajana lukijoitaan yli 40 vuotta stereotypioilla, vaikka hänen isänsä kirjoitti jo 1946, että ”autuuden portilla ei kysytä, kuka on suomalainen, kuka venäläinen tai kuka espanjalainen”.

Suomalaisen jääkiekon tärkeimmissä juniorisarjoissa pelaa enemmän ulkomaalaispelaajia kuin koskaan. Invaasio kertoo hälyttävää kieltä Suomi-kiekon sarjajärjestelmän valuvioista, kirjoittaa Sami Hoffrén.

Breikkarit tuovat palan hiphop-kulttuuria Pariisin olympialaisiin 2024. Kuinka urheilukisoihin sopii katutanssi, jonka suorituksia arvioidaan fyysisen laadun lisäksi sielukkuuden ja omaperäisyyden kantilta?

Säynätsalon Riento nousi 1985 koripalloilun miesten SM-sarjaan omin voimin, pelasi koko SM-sarjakauden omin voimin ja putosi omin voimin. Sen jälkeen yksikään joukkue ei ole pystynyt samaan.

Ville Husso ehti nostaa Stanley Cupin ennen ensimmäistä NHL-peliään. Nyt farmisarja on takana ja maalivahdilla on vihdoin latu auki parrasvaloihin.

Gary Lineker kehitti pelaajauran jälkeen itsestään Englannin valovoimaisimman televisiotähden. Studioiden karismaattinen juontaja sanoo terävästi mielipiteensä paitsi pelikentän myös yhteiskunnan tapahtumista. Siksi entinen hyökkääjä jakaa mielipiteitä kahtia jakautuneessa kansassa.