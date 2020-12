Urheilulehti 52: Kun Olli Rahnasto saapui hotelliin Nigeriassa, henkilökunta yllättyi – ”Valtaosa turisteista ryöstetään”

Urheilulehti päättää vuoden 2020 tuhansien tarinoiden tuplanumerolla.

Yksi Olli Rahnaston tennisuran ikimuistoisimmista turnauksista pelattiin Nigerian Benin Cityssä 1986. Olosuhteet Nigeriassa olivat paahtavat: Elohopea nousi päivällä reilusti yli 40 asteen. Benin Cityn kovat kentät olivat kuin paistinpannuja, joissa pelaajat peli kerrallaan paahtuivat.

Luonnonolosuhteet olivat kuitenkin vain osa keitosta, johon pelaajat Afrikkaan lähtiessä pudotettiin.

»Saavuimme hotelliin myöhään illalla, jossa meitä oli vastassa joukko iloisia ja yllättyneitä hotellin työntekijöitä. He kertoivat, että valtaosa pimeän aikaan liikkuvista turisteista ryöstetään matkalla lentokentältä hotellille», Rahnasto kertoo Urheilulehden jutussa.

Rahnasto on yksi lehden tähdistä, mutta ei suinkaan ainoa.

Pian nelikymppinen Zlatan Ibrahimovic on voittanut mestaruuksia monissa eri maissa, mutta Italiassa hän on aina parhaimmillaan. Siellä hän saa olla kentän kuningas kollektiiviin perustuvassa lajissa.

Petri Pasanen on suomalaisen jalkapallon ikioma Gary Lineker, lajisivistynyt studioisäntä joka avaa peliä katsojille. Toimittaja Saku-Pekka Sundelin pyysi Pasasen vuoropuheluun, jossa käydään läpi missä jalkapallossa mennään ja minne laji on menossa.

Hiihtolajejakaan ei ole unohdettu. Tour de Skihin paneudutaan lehdessä kahdella jutulla. Naishiihtäjien sukupolvenvaihdos on jo toivottoman myöhässä. Apua on löytynyt Kuortaneen hileladulta ja Coloradon ohuesta ilmasta – Jasmi Joensuusta. Kerttu Niskanen puolestaan kertoo Urheilulehden haastattelussa kaudestaan.

Jan Caloun oli SM-liigan supertähti ja yksi parhaista ulkomaalaisvahvistuksista koskaan. Hän piti välillä joukkueitaan yksin pinnalla, mutta kun peli ei kulkenut, Caloun ei peitellyt sitä.

Seppo Pulkkisen valmennusura on poikkeuksellinen. SM-mitaleita hänellä on kahdesta lajista, miehistä ja naisista, maajoukkuekokemusta Suomesta, Kanadasta ja Australiasta. 66-vuotiaana hän lähtee töihin Sveitsiin. Tämä kaikki on mahdollista, sillä Pulkkiselle valmentaminen on ensisijaisesti joukkojen johtamista.

Tuoreesta lehdestä löytyvät myös niin NBA:n kausiennakopaketti kuin jalkapallon eurosarjojen syksyn tähdistökentälliset.