Urheilulehti 50: Mistä maaliodottamassa on kyse ja miten miinussummapelissä voi voittaa?

Tuore lehti pureutuu urheilun tilastolliseen puoleen.

Tuoreessa Urheilulehdessä uppoudutaan tilastojen maailmaan ja mietitään, miten miinussummapelissä voi voittaa. Lehden kansijutussa toimittaja Saku-Pekka Sundelin selvittää, onko maaliodottama nörttien turhanpäiväistä dataa vai arvokasta tietoa myös tavalliselle nojatuolikatsojalle.

Veto voi olla hyvä vaikka se menisi väärin, jalkapallosta vetoa lyömällä elantonsa saava Aapo Mutanen kertoo. Hän avaa Urheilulehdelle ammattivedonlyönnin karua maailmaa.

Miro Heiskanen, 21, on noussut pikavauhtia NHL:n huipulle, mutta nyt on vasta raapaistu pintaa. Valtava potentiaali ja selkeät kehityskohteet näkyvät harjoittelun arjessa, jota toimittaja Sami Hoffrén jalkautui seuraamaan.

Suomessa on viime vuosina pohdittu järjestäytyneen urheilun kyvyttömyyttä puuttua epäasialliseen toimintaan. Vielä vaikeampaa se on, kun laji toimii itsenäisesti. Shukokai- karate on yksi omillaan toimivista lajeista. Sen päävalmentaja Yrjö Pursiainen saa nyt vastata, miksi osa harrastajista on voinut lajissa pahoin. Hän kiistää monet väitteet.

Viikonloppuna päättyvästä F1-kaudesta tuli hämmästyttävän värikäs viruksen puristuksessa, vaikka Lewis Hamilton meni menojaan ja totuus Ferrarin touhuista selvisi. Urheilulehti valitsi kauden parhaat.

Saksan armeija toi jalkapallon Rovaniemelle. Noista päivistä ei ole jäänyt jäljelle kuin Rommelin kenttä – ja into lajiin, joka on kannatellut kuningaspeliä pohjoisessa näihin päiviin saakka.

Leedsin paluu Valioliigaan henkilöityy pelaajista Kalvin Phillipsiin, kaupungin omaan poikaan. Phillips heijastaa myös nykyistä ehdottomuuden aikakautta Leedsissä. Pelaajalla oli aiemmin tapana hakea noutoruokaa pitseriasta – kunnes Marcelo Bielsa saapui kaupunkiin.