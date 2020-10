Urheilulehti 42: Mestarien liiga alkaa –kaatuvatko Guardiolan haaveet taas ”näpertelyyn”?

Tuore lehti juhlistaa muun muassa Mestarien liigan ja miesten Korisliigan alkua.

Ensi viikolla alkava jalkapallon Mestarien liiga on vallannut tuoreen Urheilulehden kannen tällä viikolla.

Pep Guardiolan Manchester City on pudonnut neljänä edelliskeväänä Lyonille, Tottenhamille, Liverpoolille ja Monacolle. Kansijutussa kysymme, sortuuko mestarivalmentaja yliajatteluun euromenestystä jahdatessaan?

Sevilla on piinannut suurempiaan koko 2000-luvun ja voittanut samalla kuusi kertaa jalkapallon Euroopan liigan. Samaan aikaan urheilupomo Monchi on käärinyt seuralle satojen miljoonien voitot siirtomarkkinoilta. Nyt Monchi kertoo, miten Sevilla pystyy menestymään näin hyvin sekä kentällä että sen ulkopuolella.

Mestarien liigan alkamisen lisäksi lehdessä huomioidaan myös miesten Korisliigan alkaminen. Tuoreesta numerosta löytyvät mm. kaikkien joukkueiden analyysit.

Telinevoimistelija Oskar Kirmes, 24, puskee kohti Tokion olympialaisia, vaikka kisoista ja karsinnoista ei ole tietoa. Lajikulttuuri voimistelussa on hänen mukaansa muuttunut.

”Ei mene kovin monta vuotta, kun kestävyysmatkojen ennätystilastoihin ilmestyy kaksi eri merkintää: ME valojäniksellä ja ilman.” Näin arvioi yleisurheilutoimittajamme Lauri Hollo, joka kirjoittaa valojäniksen vievän tenhoa kestävyysjuoksusta.

Tommi Niemelä on historian neljäs suomalainen, joka on valmentanut alle 18-vuotiaat jääkiekon MM-kultaan. Millainen mies Pelicansin tuore päävalmentaja on?

Jazzin menestyshetket ovat merkittävä osa Suomi-futiksen historiaa, mutta miten Porissa luotiin muutamassa vuodessa ilmiö, joka muutti kotimaista jalkapalloa? Timo Riihentupa kertoo.