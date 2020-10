Olympiakomitean väistyvä pomo Urheilulehdessä: ”Urheilun rahoitus ei saa riippua rahapelituotoista.”

Tuoreessa lehdessä käsitellään myös fluorivoidekieltoa, mustien urheilijoiden oikeuksia, Huuhkajia ja julkistetaan NHL:n kauden valinnat.

Olympiakomitean väistyvä puheenjohtaja Timo Ritakallio kokee onnistuneensa muutosten alullepanossa, mutta niiden hitaus harmittaa. Ritakallion mielestä urheilijan sosioekonomista asemaa pitää parantaa, eikä urheilun rahoitus saa riippua rahapelituotoista.

Perjantaina päätetään maastohiihdolle monin tavoin suuntaa näyttävästä asiasta, fluorivoidekiellosta. Lajiväki toivoo pitkää aikalisää.

Amerikan mustat urheilijat taistelivat ensin oikeudesta päästä kentille, sitten oikeudestaan ottaa kantaa. Nyt heidän äänensä on kuuluvampi kuin koskaan.

Thomas Berthold oli 1990-luvulla yksi maailman parhaista jalkapallopuolustajista, nyt hän on yksi Saksan näkyvimmistä viruskriitikoista. Berthold ei luota poliitikkoihin eikä mediaan, ei viranomaisiin eikä asiantuntijoihin, mutta hänellä on omat tietolähteensä sekä »maalaisjärkensä». Mitä hänelle on tapahtunut?

Jalkapallon A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva kertoo Urheilulehden haastattelussa haluavansa Kansojen liigojen peleistä kaksi voittoa ja paljon uutta tietoa.

NHL:n kausi päättyi Tampa Bay Lightningin ansaittuihin mestaruusjuhliin. Valitsimme kauden parhaat ja kerromme myös, mitä Suomessa voitaisiin oppia mestarijoukkueesta.