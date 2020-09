Aina kun Sami Itani avaa suunsa, hän saa vihaviestejä – silti hän laukoo kovilla tuoreessa Urheilulehdessä

Tuoreessa lehdessä ääneen pääsee myös uransa loppusuoralla oleva nyrkkeilijä Mira Potkonen.

Tuoreen Urheilulehden kannessa komeilee erilainen urheilujohtaja. SUL:n puheenjohtaja Sami Itani saa vihaviestejä ja häirikköpuheluja melkein aina, kun hän avaa julkisesti suunsa. Itani ei kuitenkaan peruuttelee, vaan antaa palaa. Kansijutussa kyytiä saavat niin rahapelien haitat kuin käsi lipassa diktatuurien katsomoihin rientävät urheilujohtajat.

Nyrkkeilijä Mira Potkonen täyttää marraskuussa 40 vuotta. Samalla ylittyy kansainvälisen nyrkkeilyliiton asettama ikäraja ja amatööriottelut loppuvat. Ikäraja ei kuitenkaan koske olympialaisia, ja Potkonen kertookin olevansa tyytyväinen, jos saa päättää uransa ensi vuonna Tokion olympialaisiin.

Miksi Suomi toimi eri tavalla kuin muut maat? Miksi Suomi valitsi jääkiekon? Ja miksi suomalaisesta jääkiekosta paisui elefantti, joka kuvittelee voivansa elää omin säännöin? Näin kyselee Ilkka Kulmala esseessään – ja vastaa myös.

Miesten Superpesikseen on toivottu pitkään joukkueita isoista kaupungeista. Nyt kun Manse PP on kasaamassa hurjaa tähtisikermää, hämäläisten rynnistys pelaajamarkkinoille on herättänyt närää pikkupaikkakuntien suurseuroissa.

Kun koripallon valmentajalegenda Bobby Knight raivosi Suomessa kesällä 1985, se mitä tapahtui Kisahallissa jäi Kisahalliin. Nyt Raiko Häyrinen kertoo jutussaan, mitä Knightin matkalla oikeasti tapahtui.

Valioliigan alkusyksy on piirtänyt kuvaa poikkeusajoista myös brittifutiksessa. Pelipäivä ei ole juhlapäivä, stadionin edustat eivät täyty jännittyneestä kohinasta ja paikalla on enemmän turvahenkilökuntaa kuin faneja. Britannian-kirjeenvaihtajamme Lari Seppinen raportoi Liverpoolista.