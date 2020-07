Superpesiksen ennakkolehti on ilmestynyt – Urheilulehti kertoo ennakkoasetelmat ja kuumimmat puheenaiheet

Superpesiksen alkaminen huomioidaan näyttävästi tuoreessa numerossa.

Urheilulehden kannen on vallannut kansallispeli pesäpallo, ja hyvästä syystä. Miesten Superpesiksen kausi alkaa vihdoin torstaina 2. heinäkuuta. Urheilulehti juhlistaa kauden alkua perinteiseen tapaan. Tuoreessa numerossa on tuttuun tapaan analyysit kaikista 14 joukkueesta.

Lehden kannessa komeilee Vimpelin Vedon Mikko Kanala. Kanala voisi olla Suomen paras pesäpalloilija. Loukkaantumiset ovat kuitenkin nakertaneet fysiikkaihmeen uraa. Vedolle Kanalan onnistuminen olisi nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Suomen kärkiurheilijoiden ja heidän valmentajiensa rahapula on krooninen. Kokosimme muutaman kertomuksen siitä, miten urheilijat yrittävät selviytyä arjesta, miten rahapula vaikuttaa urheiluun, millaisia muutoksia he toivoisivat – ja miksi he kaikesta huolimatta uhraavat aikaansa urheiluun.

Kevät ja kesä ovat koetelleet asiantuntemusta. Siihen voi suhtautua aikaisempaa kriittisemmin, mutta sitä ei pidä hylätä. Muuten kuplat nielaisevat rahvaan, myös urheilussa. Näin kirjoittaa Ilkka Kulmala esseessään.

Formula ykkösten kausi 2020 alkaa vihdoin viikonloppuna Itävallassa. Urheilulehti kertoo lähtöasetelmat.

Bayern München voitti kahdeksannen Bundesliigan mestaruuden putkeen. Miksi Münchenin jättiseura on niin ylivoimainen, ja mihin dominanssi lopulta johtaa? Tätä pohtii Saksan-kirjeenvaihtajamme Johanna Nordling jutussaan.

Liverpool päätti vihdoin kolme vuosikymmentä kestäneen odotuksensa ja voitti Valioliigan. Joukkueen seuraavaa mestaruutta ei tarvitse odottaa yhtä pitkään. Kirjeenvaihtajamme Lari Seppisen mukaan se tulee todennäköisesti jo ensi keväänä.