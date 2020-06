Urheilulehti 25: Mike Tysonin rankka tarina ja askelmerkit Valioliigan loppuhuipennukseen

Mike Tyson haluaa palata nyrkkeilykehään. Lehdessä kerrotaan koko hänen elämäntarinansa.

Tuoreen Urheilulehden kannessa komeilee nyrkkeilylegenda Mike Tyson, 53, joka vaikuttaa saaneen täysin uutta puhtia. Mutta muistatko kaikki kohut mestarin uran varrelta? Ja Miksi Tyson menetti otteensa elämään ja ajautui vankilaan? Näitä asioita käsitellään Tysonista kertovassa laajassa jutussa.

Valioliiga jatkuu, ja jännitettävää on esimerkiksi putoamistaistelussa. Kuilu Valioliigan ja Championshipin välillä on kasvanut niin suureksi, että seurat taistelevat tulevaisuudestaan. Kirjeenvaihtaja Lari Seppinen tarkastelee, mikä on putoamistaistelussa olevien seurojen taloustilanne.

Julia Valtanen on keihäänheiton uusi sensaatio. Mutta miksi? Kuinka hän nousi uudelle tasolle, ja miten hän ehtii keihäänheiton ohella pelata myös pesäpalloa? Valtanen itse kertoo ja valmentajat täydentävät.

Miltä tuntuu, kun ketsuppipullo aukeaa ja kaikki yritykset menevät maaliin? Suomalaisen jalkapalloilun maalitykit kertovat, miten flow-tila vaikutti heidän pelaamiseensa.

Lisäksi lehdessä analysoidaan Carlos Sainzin tulevaisuutta Ferrarilla ja kerrotaan, miksi Zion Williamson on NBA:n uusi johtotähti.