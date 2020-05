Painoa 148 kiloa, mittaa 200 senttiä, kenkä 51,5 – tämän takia 16-vuotias porilaispoika on saanut USA:n huippuyliopistot peräänsä

Jenkkifutiksen porilainen huippulupaus kertoo suunnitelmistaan uudessa Urheilulehdessä.

Tämän viikon Urheilulehden kansikuvassa esiintyy 16-vuotias Olaus Alinen, joka on päässyt poikkeavaan asemaan urheilussa: Yhdysvaltain parhaat yliopistot soittelevat hänelle ja tarjoavat stipendiä lähivuosille.

Porin Ruosniemessä asuvan Alisen laji on amerikkalainen jalkapallo, jossa hän on herättänyt huomiota paitsi koollaan ja voimillaan myös nopeudellaan.

Alinen on syntynyt syksyllä 2003. Vaikka ikää on vasta kuusitoista, hänellä on raameja rajuna lajina tunnettuun amerikkalaiseen jalkapalloon: pituutta tasan kaksi metriä, painoa 148 kiloa, kengän numero 51,5.

Kun Urheilulehti vierailee Alisilla, Olaus Alinen pyörittelee 250-kiloista traktorinrengasta isänsä, aikanaan itsekin NFL:ään sopimuksen tehneen Klaus Alisen katsoessa vierestä.

Maastavedosta nuoremman Alisen ennätys on trapbar-tangolla 250 kiloa. Takakyykyssä syntyy sarjoja 150 kilolla.

Klaus Alinen kertoo, että Olaus Alinen on fyysisesti aivan eri tasoa kuin hän itse aikanaan.

– Hänellä on jotain sellaista ihmeellistä luontaista vahvuutta. Tuo poika on sellainen maalitilan ukko. En itse voinut haaveilla tuollaisista kiloista ilman hirmuista työntekoa, Klaus Alinen sanoo.

