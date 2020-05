Urheilulehti 21: Leijonien kultainen MM-satu vielä kerran – Jukka Jalosen kertomana

Tuore lehti vie lukijat Pohjois-Koreaan, ylävitosen alkulähteille, Mario Lemiux’n kulta-aikoihin ja Ari Hjelmin lopettamisen syihin.

Koronakriisin aikana maassamme on kerrottu ahkerasti seuraavaa vitsiä: pandemiassa on se hyvä puoli, että Suomi on edelleen jääkiekon hallitseva maailmanmestari. Tapa jolla MM-kulta tuli oli kuitenkin lähempänä satua kuin vitsiä. Tuore Urheilulehti vie lukijat vielä kerran kultaisen MM-turnauksen äärelle.

Toimittaja Vesa Rantasen jutussa päävalmentaja Jukka Jalonen kuljettaa Urheilulehden lukijat läpi kolmen pudotuspelivoiton putken, jonka päätteeksi ”kyläjoukkue” juhli kultaa maailmantähtien nenän edessä.

Ylävitonen on nykyään maailman tunnetuin tuuletus, mutta missä ”high five” syntyi ja milloin se tuli Suomeen? Toimittaja Timo Riihentupa otti asiasta selvää.

Ari Hjelm lopetti menestyksekkään valmentajauransa jalkapallossa kuin seinään syksyllä 2010. Moni odotti pitkään ”Zicon” paluuta, mutta sitä ei koskaan tullut – eikä tule. Nyt Hjelm kertoo, mitä tapahtui.

Pohjois-Korea kuuluu maailman parhaisiin tyttö- ja naisjalkapalloilussa, eikä se ole sattumaa. Menestyksen takana on Kim-dynastian strategia ja valtava harrastajamassa, hurjat treenimäärät, Fifan rahoittamat tekonurmikentät ja aina yhdessä töitä paiskovat maajoukkueet.

Toimittaja Tuomas Arkimies kertoo jutussaan kolmesta suomalaisesta miehestä, jotka olivat rallitähteyden kynnyksellä, mutta eivät lopulta päässeet sen yli. Tarinasta ei puutu jos-sanoja tai puhetta rahasta ja yliyrittämisestä.

Mario Lemieux oli ylivertainen jääkiekkoilija, jonka urasta jäi vaivojen takia jossiteltavaa. Joukkuetoverit eivät löydä pahaa sanottavaa legendasta myöskään kaukalon ulkopuolelta.

NHL:n kovimpaan painekattilaan siirtyvän Mikko Lehtosen ura on erikoinen cocktail onnellisia sattumia ja tarkkaa suunnittelua.