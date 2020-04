Urheilulehti 18: Nyt puhuvat he, joille NHL jäi unelmaksi

Tuoreen numeron hahmoja ovat myös Sanna Kämäräinen, Martti Kuusela ja Antonio Rüdiger.

Unelma NHL:stä toteutuu harvoille, vaikka yrittäjiä on riittänyt. Tähtisateen sijaan arki on ollutkin vyön kiristelyä ja väkivallan pelkoa. Urheilulehden tuoreessa numerossa puhuvat he, joille NHL:n valloittaminen jäi haaveeksi.

Sanna Kämäräinen satsasi tähän kauteen kaikkensa. Kämäräinen otti jopa lainaa voidakseen tavoitella olympiapaikkaa. Nyt kiekonheittäjä ei tiedä, jatkuuko ura vielä ensi vuonna. Hän ei kuitenkaan kadu panostustaan.

Chelsean puolustaja Antonio Rüdiger ei ollut huippulahjakkuus, vaan kovis, jonka korttelipoliisi tyrkki oikealle uralle. Hän taisteli itsensä asfalttikentiltä huippuakatemiaan ja lopulta yhteiskunnallista vastuuta kantavaksi esikuvaksi ja äänitorveksi.

Vuonna 1990 syntyneet jalkapalloilijat pelasivat 15 vuotta sitten ensimmäiset poikamaaottelunsa Suomen paidassa. Nyt he ovat 30-vuotiaita. Miten heille kävi ja mitä 15-vuotiaasta pelaajasta voi ylipäätään nähdä? Toimittaja Saku-Pekka Sundelin otti selvää.

Pelaajat kantoivat valmentajalegenda Martti Kuuselan ulos Olympiastadionilta syyskuussa 1987. Nyt Kuusela ja pelaajat muistelevat ikimuistoista ottelua ja poikkeuksellista suhdettaan.

Psyykkinen valmennus on urheilussa muoti-ilmiö. Se on tuonut alalle omat lieveilmiönsä.

Rory Delap tuli tunnetuksi pitkistä rajaheitoistaan Stokessa. Lapsena keihäänheitossa menestynyt Delap kertoo nyt, miksi rajaheitoissa pitäisi kiinnittää huomiota enemmän joukkueen muihin pelaajiin kuin itse heittäjään.