Miksi suomalaiset urheilufanit näpelöivät aamulla ensin numeron 235 – Urheilulehti pureutuu teksti-tv:n taikaan

Urheilulehden kansiaiheena on teksti-tv, joka voi yhä paksusti internetistä huolimatta.

Tämän viikon Urheilulehdessä perehdytään monen urheilun ystävän perinteiseen aamutoimeen, puhelimen hapuiluun pimeässä, teksti-tv-sovelluksen avaamiseen ja kolmen numeron, 2-3-5, näppäilyyn.

Toimittaja Timo Riihentuvan jättijutussa kerrotaan, miten on mahdollista että Ylen teksti-TV on säilyttänyt asemansa mediakentässä, vaikka sen tekniikka on 40 vuotta vanhaa ja internetin moneen kertaan jalkoihinsa jättämää.

Artikkelissa nousee esiin myös yllätysnimi, suomalaisten hyvin muistama Markku Uusipaavalniemi, joka oli tärkeässä osassa kehittämässä urheilutapahtumien liveseurantaa välineessä.

Petri Lahti kertoo puolestaan, miten sivulle 235 (alkujaan 245) saatiin NHL:n suomalaiset pistemiehet tulosten alle.

Kiinnostava sisältö lehdessä ei lopu tähän: Toimittaja Pekka Holopainen soitti Gardajärven maisemiin, josta käsin entinen suomalainen olympiapurjehtija Pierre Angelo Collura kertoo, miten hänet adoptoitiin Madagaskarilta vauvana ja mitä sen jälkeen tapahtui.

Myös voittajan kommenttiraita, jossa urheilija käy läpi videolta vanhaa huippusuoritustaan, on taas lehdessä. Lari Vesanderille unelmasuoritustaan purkaa nyt korkeushypyn olympiavoittaja Stefan Holm.

Jalkapallossa perehdytään Troy Deeneyn tarinaan ja David Silvan suuruuteen, jääkiekon osalta mietitään miksi SM-liiga laahaa perässä data-analyysin suhteen.

Oman tarinansa saa myös snookerin kulttipelaaja Jimmy White, jonka 50-vuotispäivillä soitti Rolling Stones. Artikkelissa kerrotaan, miksi.

