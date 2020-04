Urheilulehti 14: Arto Javanaisen tarina takapihalta maalitykiksi

Arto Javanaista ja Heli Rantasta yhdisti yksi asia: molemmilla oli uransa jälkeen vaikeaa.

Jos tuoreesta Urheilulehdestä pitäisi löytää yksi viesti, se olisi tämä: urheilu-uran loppumiseen sopeutuminen on vaikeaa, oli kyse sitten maalikuninkaasta tai olympiavoittajasta.

Arto Javanainen nousi vaatimattomista oloista kotimaisten kaukaloiden kovimmaksi maalitykiksi. Suomalaisen jääkiekon tunnetuin laukaus syntyi perheen takapihalla, kun nuorukainen ampui hernekeittopurkkeja lommolle isän laudanpätkästä askartelemalla puumailalla. Timo Riihentupa kertoo jutussaan Javaisen tarinan.

Suomen hiihto lähtee kolmen vuoden arvokisaputkeen äärimmäisissä haasteissa. Ongelmia on vähän joka rintamalla, ja yksi niistä on todella merkittävä: suomalaisessa maastohiihdossa on johtajuusvaje.

Betisin ikinuori kapteeni Joaquín, 38, on Espanjan jalkapalloliigan ainoa pelaaja, jolle myös vastustajan kannattajat antavat seisaaltaan suosionosoituksia. Mikä tekee kansan rakastamasta pelaajasta niin ainutlaatuisen? Toimittaja Sami Nieminen kertoo vastauksen jutussaan.

Entinen jääkiekkoilija Janne Puhakka ei kadu ulostuloaan. Puhelin on soinut ahkerasti puoli vuotta sitten tapahtuneen paljastuksen jälkeen.

Olympiavoitto kruunasi keihäänheittäjä Heli Rantasen uran, mutta matkan varrelle mahtui myös masennuskausia. Nyt Rantasella menee jälleen hyvin.