Urheilulehti 9: Esa Keskinen sairastui, syrjäytyi – ja nousi jälleen jaloilleen

Tuoreessa lehdessä ollaan mm. Ylöjärvellä, Düsseldorfissa ja Denverissä ja käydään läpi lajeja painista E-sportsiin.

Esa Keskisen tarina pihapeleistä kiekkomaailman huipulle on nykykatsannolla liki uskomaton. Vaatimaton maailmanmestari teki urallaan kaamean määrän tehopisteitä ja voitti vaikka mitä, mutta elämänsä kovimmat taistot hän on käynyt peliuran jälkeen. Tuomas Arkimies tapasi lättykeisarin Ylöjärvellä.

Aleksi Rantala on joukkuepelaaja raitapaidassa, luontainen auktoriteetti, tarkkasilmä ja nuorallatanssija. Hän on ammatikseen Saksassa viheltävä erotuomari, joka nostaa pelin tasoa ja näkee sen varsin eri kantilta kuin pelaajat. Johanna Nordling seurasi, millainen ammattituomarin päivä Saksassa on.

Maalivahtivalmentaja Jussi Parkkilan tie on kulkenut paperitehtaan yövuorosta arvaamattoman idän kautta NHL:ään ja kiekkolegenda Joe Sakicin aitioon. NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru tapasi Parkkilan Denverissä.

Englannin jalkapalloliigassa on kolme seuraa Merseysidelta. Liverpoolin ja Evertonin tietävät kaikki, mutta millainen on Tranmere Rovers, joka sivaltaa pienemmällä pensselillä suurseurojen varjossa? Prenton Parkin kupeesta löytyy paikallisen pariskunnan omistama seura, jonka lonkerot ulottuvat Kiinaan asti. Englannin-kirjeenvaihtaja Lari Seppinen raportoi paikan päältä.

Paini on upea laji, mutta perinteisiin jumiutuminen voi viedä innon uusilta harrastajilta. Painin – kuten monen muunkin perinnelajin – on pystyttävä päivittymään nykyaikaan.

Sami-Matti Trogen on 17-vuotias, mutta jo kokenut kilpa-autoilija. Lähivuosina Trogenin pitää päättää, ajaako hän lujaa reaali- vai virtuaalimaailmassa.