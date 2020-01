Urheilulehti 5: Saako konkarivalmentajan pitkä työ palkinnon Super Bowlissa?

Super Bowlin lisäksi tuoreessa lehdessä käsitellään muun muassa Pyhäjärvelle rakennettavaa viestidynastiaa ja NHL:n vaiettua pukukoppiperinnettä.

Tuoreen Urheilulehden kannen on vallannut luonnollisesti Super Bowl. Pohjoisamerikkalaisen urheilun suurtapahtuma pelataan Suomen aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Urheilulehti ennakoi ottelua useamman jutun voimin.

Kansas Cityn Chiefsin ja San Franciscon 49ersin kohtaamisen alla suuri mielenkiinto on kohdistunut siihen, saako Andy Reid vihdoin palkinnon pitkästä työstään. Reid auttoi tuomaan NFL:n hyökkäyspelaamisen nykyaikaan. Nyt hänellä on käsissään pelinrakentaja, joka voi vihdoin auttaa hänet Super Bowlin voittajaksi.

Englannin jalkapalloliiga heitti perinneseura Bury FC:n sarjoistaan elokuun lopulla. Harvinainen ratkaisu herätti pikkukaupungissa surua ja raivoa, mutta kirvestä ei ole heitetty kaivoon. Kirjeenvaihtajamme Lari Seppinen vieraili Buryssa, jossa paikallisten välittäminen saattaa nostaa seuran vielä jaloilleen.

Julius Nättinen on rakentanut uraansa jääkiekossa järjellä. Matkalle on mahtunut riemua ja suuria voittoja, mutta myös pettymyksiä ja nöyrtymisiä. Nyt kotona Jyväskylässä on hyvä olla – ja se näkyy tuloksessa.

Kovia kokeneen Pyhäjärven uusi seura haluaa hiihdon kotimaiseksi viestidynastiaksi. Mistä miesten viestin ykkösseuraksi mielivän Pohti Ski Teamin projektissa on kyse? Toimittaja Pekka Holopainen otti selvää.

NHL-kirjeenvaihtajamme Ville Touru puolestaan nostaa esiin vaietun pukukoppiperinteen. Joukkueiden sisäinen rahankeruuperinne ”money on the board” ei liity niinkään sakkoihin kuin erilaisiin virstanpylväisiin uralla. Jos vastassa on vanha joukkue tai kyse on pelaajan juhlaottelusta, hän joutunee voiton tullessa kaivamaan kuvettaan.