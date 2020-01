Urheilulehti 1: Kuinka vakava ongelma päävammat ovat?

Tuoreessa lehdessä selvitetään myös, mikä suomalaisia mäkihyppääjiä oikein vaivaa.

Tuoreen Urheilulehden kannessa kiikaroi yllättävä henkilö. Juho Lammikko on kyllä sekä nuorten että aikuisten maailmanmestari jääkiekossa, mutta hänet on tunnettu ”kiikarimiehenä” myös vähemmän mairittelevalla tavalla. Lammikon tehot ovat usein olleet 0+0, jääkiekkotermein kiikarit. Tällä kaudella kaikki on ollut toisin. Lammikko on takonut Kärpissä tehoja samaan tahtiin kuin Jesse Puljujärvi. Harri Pirinen kertoo jutussaan, mikä on muuttunut.

Kukaan ei tiedä, kuinka vakavan ongelman päävammat huippujalkapalloon muodostavat. Ainoastaan se tiedetään, että niihin suhtaudutaan tällä hetkellä aivan liian välinpitämättömästi. Timo Riihentupa perkaa jutussaan tärkeää aihetta.

Arvi Savolainen on jo tehnyt painihistoriaa. Savolaisesta tuli syksyllä ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut painissa alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuden. Nyt entinen ponipoika on yksi Suomen suurimmista olympiatoivoista – jos vain vääntää itsensä kisoihin.

Mikä suomalaisia mäkihyppääjiä oikein vaivaa? Tuomas Virtasen mukaan kyse on kansallisesta tekniikkavirheestä.

Tuttuun tapaan vuoden ensimmäisessä numerossa on myös kattava urheilukalenteri.