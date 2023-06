Marika Teini ei ollut tyytyväinen suoritukseensa Venlojen viestissä.

Maajoukkuesuunnistaja Marika Teini ilmestyi äärimmäisen rähjäisenä Ylen haastatteluun Venlojen viestin kolmososuuden jälkeen. 34-vuotias urheilija oli yltä päältä mudassa: rapaa oli roiskunut naisen valkoiseen numeroliiviin, kasvoihin ja vaaleisiin hiuksiin.

Syy Teinin ryvettyneelle ulkomuodolle paljastui Ylen haastattelussa.

– Sukelsin pää edellä ojaan. Kompastuin just siin ojan reunalla, ja löin pään siihen ojanpenkkaan sen verran kovaa, ett siin piti hetki keräillä ja miettii, onks tää nyt tässä ja pystyyks viel juoksee, hän kertoi ja jatkoi:

– Siin oli onneks juomarasti ja sai vettä. Henkilökunta katto, ett näyttää siltä, ett on kaikki raajat tallel, niin pysty jatkaa.

” En tiedä, mikä siinä on niin pirun vaikeeta tehdä oman tason suoritus.

Silminnähden turhautunut Teini oli pettynyt suoritukseensa myös suunnistuksellisesti.

– En tiedä, mikä siinä on niin pirun vaikeeta tehdä oman tason suoritus, hän manasi Ylen haastattelussa ja kertoi sortuneensa pieneen virheeseen heti ykkösrastilla.

– Sen jälkeen meni pitkään hyvin ja sit kävi yks tän maaston klassikko, huono vihreen (tiheikön) ylitys ja siihen samaistusvirhe, hän jatkoi.

Ojaan molskahtaminen kruunasi naisen epäonnen.

Kalevan Rasti nappasi kolmossijan Venlojen viestissä Porvoossa. Joukkueessa juoksivat Cecile Calandry (vas.), Ida Haapala, Marika Teini ja Mia Niittynen.

Vaikeuksista huolimatta Teini onnistui nostamaan omalla osuudellaan Kalevan Rastin kuudennelta sijalta viidenneksi.

Joensuulaisseura nappasi neliosuuksisen Venlojen viestin kolmossijan ollen samalla kilpailun paras suomalaisseura. Eroa voittajaseura IFK Göterborgiin kertyi 4.53 minuuttia ja toiseksi tulleeseen OK Linneen yhdeksän sekuntia.

Teinin lisäksi Kalevan Rastin joukkueessa juoksivat Cecile Calandry, Ida Haapala ja Mia Niittynen.

34-vuotias Marika Teini on yksi Suomen suunnistusmaajoukkueen vakiokasvoista. Hän on moninkertainen MM-mitalisti, ja mitaleista kirkkain on keskimatkan hopea vuodelta 2018.