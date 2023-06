Urheilutähtien unelmaliitolle loppu: Anssi ja Sanni Koivuranta hakevat avioeroa

Koivurannan yli 13 vuotta kestänyt yhteinen taival entisen huippualppihiihtäjän kanssa päättyy.

Entinen yhdistetyn kilpailija ja mäkihyppääjä Anssi Koivuranta, 34, on hakenut avioeroa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta vahvistetaan, että Koivuranta jätti 4. tammikuuta aivoerohakemuksen yhdessä puolisonsa Sanni Koivurannan, 33, kanssa. Hakemuksessa on harkinta-aikaa 5. heinäkuuta saakka.

Pari aloitti seurustelun vuonna 2009 ja meni naimisiin joulukuussa 2018. Heillä on kaksi yhteistä poikaa, jotka ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2018.

Sanni Koivuranta (os. Leinonen) on entinen alppihiihtäjä, joka lopetti uransa vuonna 2012. Hän kilpaili omalla urallaan alppihiihdon maailmancupissa ja MM-kisoissa.

Anssi Koivuranta saavutti urheilu-urallaan yhdistetyn joukkuekilpailun olympiapronssia Torinossa 2006. Lisäksi hän voitti Sapporon MM-kisoissa vuonna 2007 yhdistetyn joukkuekilpailun maailmanmestaruuden ja normaalikilpailun pronssia.

Koivuranta on ainoa urheilija, joka on voittanut maailmancupin osakilpailun sekä yhdistetyssä että mäkihypyssä. Urheilu-uransa jälkeen hän on työskennellyt lentäjänä. Sanni Koivuranta työskentelee nykyisin Hiihtoliitossa.