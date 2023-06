Kameramiestä kuljettanut moottoripyöräilijä menehtyi triathlonkisassa. Kaksi muuta ihmistä loukkaantui onnettomuudessa sairaalakuntoon.

70-vuotias moottoripyöräilijä menehtyi triathlonin Euroopan mestaruuskilpailuissa Saksan Hampurissa sunnuntaina 4. kesäkuuta, kertoo muiden muassa CNN.

Triathlontapahtuman järjestänyt Ironman kertoi CNN:n mukaan, että kameramiestä kuljettanut moottoripyöräilijä törmäsi vastaantulevaan pyörällä ajavaan kilpailijaan.

Onnettomuudessa kaatunut triathlonisti sai iskun yhteydessä vakavia vammoja. Hänet vietiin sairaalaan, jossa todettiin, etteivät vammat ole kuitenkaan hengenvaarallisia.

Moottoripyörän kyydissä ollut 50-vuotias kameramies vietiin niin ikään sairaalaan. Kameramiehen vammat olivat lieviä, ja hän pääsi sairaalasta saman vuorokauden aikana.

Moottoripyöräilijä menehtyi jo onnettomuuspaikalla.

– Olemme järkyttyneitä tästä traagisesta onnettomuudesta. Päivän piti olla ihmishengen juhlaa, mutta sen sijaan me suremme nyt triathlonyhteisön jäsenen menettämistä, Ironman kirjoitti mediatiedotteessaan CNN:n mukaan.

– Sympatiamme ovat kaikkien niiden luona, joita tapaus koskee. Kaikkien tapahtumaan osallistuvien ihmisten turvallisuuden takaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Poliisitutkinta on käynnissä, ja me teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa ymmärtääksemme, mitkä asiat johtivat onnettomuuteen.