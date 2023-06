Garden Helsinki synkässä jamassa – rahaa palanut jo 20 miljoonaa, eikä hanke etene: ”Kaupunki veti maton alta”

Garden Helsingin rakennus­lupa­suunnittelussa tapahtui yllättävä käänne. Hankeyhtiö ja Helsingin kaupunki uskovat silti monitoimi­areenan toteutumiseen.

Vuonna 2010 käynnistetty Garden Helsinki -hanke on vaihteeksi vastatuulessa. Noin 640 miljoonan euron jättiprojektissa päänvaivaa aiheuttaa nyt rakennuslupasuunnittelu.

Monitoimiareenan hankeyhtiöllä ei ole kaupunkiympäristölautakunnan asiakirjan mukaan tällä hetkellä rahaa suunnitteluun, jota tarvitaan rakennusluvan saamiseen.

Töölöön monitoimiareenaa puuhaava Projekti GH Oy on pyytänyt Helsingin kaupunkia lainaamaan rahaa suunnitteluvaiheeseen.

Lisärahoitustarve on kuusi miljoonaa euroa. Tähän mennessä Garden Helsinki on ilmoittanut käyttäneensä suunnitteluun noin 20 miljoonaa euroa.

Kaupungin tonttipäällikkö Sami Haapanen kertoi aiemmin tiistaina Helsingin Sanomille, että lainavaihtoehtoa aiotaan tarkastella.

Kaupunki ei kuitenkaan Haapasen mukaan lainaa koko kuuden miljoonan euron summaa.

Kuntapoliitikot päättävät tiistaisessa kokouksessaan, saako erilaisia tyrskyjä kohdannut hanke lisäaikaa suunnitteluun. Kaupungin teettämän selvityksen mukaan hanke on yhä mahdollinen, joskin sen toteuttaminen on nykyisessä markkinatilanteessa hyvin vaikeaa.

Garden Helsingin priimusmoottori Timo Everi ei ymmärrä keskustelun etenemistä lainakysymykseen. Hän korostaa tilanteen hankkeessa olevan nyt siitä erikoinen, että rakennuslupasuunnittelua tehdään ennen tonttikauppojen vahvistamista.

– Jos ja kun hanketta halutaan kiirehtiä, voimme aloittaa rakennuslupadokumentoinnin ennenaikaisesti, mutta vain jos se rahoitetaan erikseen, Everi alleviivaa.

– Koska siis vain todella harvoin tämäntapaista suunnittelua tehdään ennen kuin tontti on sitovasti rakentajalla.

Garden Helsingin priimusmoottori Timo Everi uskoo edelleen hankkeen toteutumiseen.

Kaupunginhallitus päätti 2019, että kaupunki varaa hankkeelle Taka-Töölön hankealueen ulkopuolelta asuinrakennusoikeutta, joka on tätä nykyä yhteensä 35 000 kerrosneliötä. Nyt kaupunkiympäristölautakunta kuitenkin esittää, että asuinrakennusoikeuden myymisestä Taka-Töölön hankealueen ulkopuolelta luovutaan.

Lautakunnan mukaan asuinrakennusoikeuden myyminen hankealueen ulkopuolelta hankkeen taloudellisen toteutuskelpoisuuden tukemiseksi on kaupungin kannalta poikkeuksellista. Erityisen haasteellisena se pitää asuinrakennusoikeuden myyntiä etupainotteisesti.

– Aiemmin sovitussa rakenteessa olisimme lunastaneet tontteja (varsinaisen Garden-alueen ulkopuolelta) sitä mukaa, kun ne olisivat olleet rakentamiseen kelpoisia. Sitovia tontteja vastaan kokonaisrahoitus oli jo sovittuna, Everi sanoo.

– Olisimme nostaneet sekä oman pääoman että lainoituksen, ja näin siis myös Gardenin vaativaan rakennuslupadokumentointiin, joka siis yksistään maksaa noin kuusi miljoonaa euroa. Uudella rakenteella kaupunki vetää aikaa sitten sovitulta rahoitusmallilta maton alta.

” Kaupunki on luvannut tutkia mahdollisuuksia, joilla se voisi olla mukana tukemassa hankesuunnittelun rahoitusta.

Tarkennettuna kyse on siitä, että kaupunki haluaa hankeyhtiö luopuvan tonttikaupassa niistä rakennusoikeuksista, jotka eivät asemakaavan mukaan mahdu kaupungin sille varaamalle tontille.

– Tämä on täysin ok-ratkaisu, jos kaupunki pitäytyy siinä, mitä on yhteisissä keskusteluissa sovittu. Haluamme ainoastaan, että uudet ehdot ovat taloudellisesti asialliset, Everi painottaa.

– Kaupunki on luvannut tutkia mahdollisuuksia, joilla se voisi olla mukana tukemassa hankesuunnittelun rahoitusta. Käytännössä kyse on siitä, että kaupunki lainaisi osan lisärahoitustarpeesta ja hankeyhtiö hankkisi loput yksityiseltä rahoitussektorilta.

Osa kysyy, miksi kaupungin tulisi tukea vaikeuksissa ollutta yksityishanketta. Everin mielestä se ei olisi kohtuutonta.

– Kaupungin osallistuminen rakennuslupasuunnittelun rahoitukseen olisi perusteltua. Se olisi myös tärkeä signaali kehitysyhtiölle ja muille rahoittajille, joiden uskoa kaupungin päätöksentekoon on kyllä koeteltu, Everi linjaa.

– Lainarahoituksen kautta kaikki olisivat sitoutuneita siihen, mitä kohti ollaan menossa. Olisi kohtuutonta, että hankeyhtiö kantaisi koko riskin kaupungin tekemän muutoksen jälkeen.

Garden Helsingin rakennustyöt alkavat aikaisintaan loppuvuodesta 2024.

HIFK:n puheenjohtajana toimiva Everi muistuttaa tutkimuksesta, jonka mukaan Helsingin kaupunki menettää tällä hetkellä vuosittain arviolta 100–150 miljoonaa euroa suorina ja välillisinä tuloina, koska maan ykköstapahtumastatus kuuluu tällä hetkellä Tampereelle.

Siellä sijaitseva Nokia-areena kuhisee tapahtumia. Eikä vähiten siksi, että Helsingin Pasilassa sijaitseva entinen Hartwall-areena on ollut sen venäläisomistajiin kohdistettujen pakotteiden vuoksi kiinni helmikuusta 2022.

– Monesti kaupungit lähtevät sijoittajiksi yksityishankkeisiin. Korostan, että nyt kyse ei ole edes sijoittamisesta vaan siis aikanaan takaisin maksettavasta lainasta, Everi sanoo.

– On hienoa, että kaupunki näyttää viimein etsivän yhteisesti keinoja asian ratkaisemiseksi.

Timo Everi kertoo hankeyhtiön käyttäneen suunnitteluvaiheeseen tähän mennessä jo noin 20 miljoonaa euroa.

Kuuma kysymys on, pystyykö Garden Helsinki todella etenemään suunnitteluvaihetta pidemmälle. Hankkeella on vahvistettu asemakaava, mutta tonttikauppa- ja rakennuslupapäätös ovat edelleen valmistelussa.

Kuokan on tämänhetkisen suunnitelman mukaan määrä upota maahan aikaisintaan loppuvuodesta 2024, jolloin rakennuskustannukset saattavat olla paisuttaneet raskaasti nykyistä 640 miljoonan euron budjettia.

– Oloni ei missään nimessä ole tällä hetkellä huoleton projektin suhteen, ja se johtuu nimenomaan globaalisti epävarmoista markkinoista. Pitää tietysti olla huolissaan siitä, mihin esimerkiksi inflaatio- ja korkotaso tästä kehittyy, Everi myöntää.

” Pitää muistaa, että suunnitteluvaihe on kestänyt jo yli kymmenen vuotta. Mielestäni olemme käyttäneet rahaa sinä aikana hyvin harkitusti.

Yhteen väliin pelkästään rakennusalan materiaalikustannukset nousivat 35 prosentilla.

Nyt koko ala on seisahduksissa. Jos tilanne on yhtä vaikea loppuvuodesta 2024 tai sen jälkeen ja Gardenin kustannukset moninkertaistuvat, ei yksityissektorilta löydy enää tarvittavaa rahoitusta. Yksityisrahoitus kun on aina suhteessa tuotto-odotuksiin, Everi painottaa.

Onko suunnitteluun käyttämänne 20 miljoonaa euroa mennyt niin sanotusti kankkulan kaivoon?

– Ei suinkaan. Se on aika linjassa sen kanssa, mitä suunnitteluun yleensä varataan näin suurissa hankkeissa. Pitää muistaa, että suunnitteluvaihe on kestänyt jo yli kymmenen vuotta. Mielestäni olemme käyttäneet rahaa sinä aikana hyvin harkitusti.