Rääväsuinen UFC-köriläs latoi käsittämätöntä tekstiä naisista – ”Olet kuvottava”

Sean Strickland kohautti jälleen kerran käsittämättömillä puheillaan.

Vapaaottelija Sean Strickland kohauttaa säännöllisesti kommenteillaan. UFC-ottelijalla on tapana laukoa erikoisiakin näkemyksiään suodattamattomana julkisuuteen.

Nyt Strickland, 32, aiheutti Twitterissä kohun käsittämättömällä kirjoituksellaan naisottelijoista.

– En oikeastaan juuri katso naisten vapaaottelua, mutta kun katson, kannustan aina sitä rumaa ottelijaa. Elämä on kovaa rumalle naiselle, Strickland kirjoitti.

– Haluan vain, että pärjäät elämässä omana rumana itsenäsi. Antaa mennä, hän jatkoi.

Twiitti nostatti odotetusti valtavan kohun. Se on kerännyt satojatuhansia näyttökertoja, tuhansia tykkäyksiä ja satoja uudelleentwiittauksia. Myös kommentteja on valtava määrä.

Kommenteista iso osa on huvittuneita, osa Stricklandin näkemystä puoltavia ja osa jyrkän tuomitsevia.

– Olet kuvottava. Paljon pahempi kuin isäsi, eräs seuraaja kirjoitti.

Strickland on aiemmin arvellut, että hänen vääristynyt ajatusmaailmansa on lähtöisin vaikeasta lapsuudesta. Vapaaottelija on kertonut isänsä pahoinpidelleen häntä psykologisesti, ja nuorena Strickland innostui natsiaatteesta isoisänsä opastuksessa.

Yhdysvaltalainen on hämmentänyt eriskummallisilla lausunnoillaan aiemminkin. Vuonna 2021 hän paljasti fantasioineensa usein ihmisen tappamisella.

– Olen halunnut sitä koko elämäni, ja se on suuri syy, miksi minulla ei ole sosiaalista elämää. Jokin minussa tietää, että ihmisen tappaminen tuntuisi hyvältä vähän aikaa, Strickland sanoi tuolloin MMA-hour -ohjelmassa.

Strickland on voittanut 31 ammattilaisottelustaan 26. Seuraavan kerran hän astuu kehään 1. heinäkuuta, jolloin vastaan asettuu venäläinen Abus Magomedov.