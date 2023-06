Kuinka monta leukaa saat vedettyä? Näillä ammattilaisten vinkeillä tuloksesi voi parantua

ME-tuloksen tehnyt Ville Toimio, Maria Kojoukhova ja Joonas Mäkipelto tähdittivät MM-kisoja Helsingissä.

Leuanvedon maailmanmestaruuskilpailuissa Helsingin Triplassa riitti kuhinaa, kun lajin huippusuorituksia oli mahdollista seurata keskellä kauppakeskusta. Jokainen, joka on leukoja vetänyt, tietää, kuinka raskasta se on, varsinkin kun leukoja yrittää saada vedettyä enemmän kuin vain muutaman.

Huipputasolla kilpailijoilta vaaditaan paitsi rautaista lihaskuntoa ja kestävyyttä, mutta myös huippuunsa viritettyä teknistä suorittamista.

Sunnuntaina toistokilpailujen leukakarkeloita tähdittäneet suomalaiset Maria Kojoukhova, Joonas Mäkipelto ja Ville Toimio ovat virittäneet itsensä huipputasolle kaikissa hyvältä leuanvetäjältä vaadittavissa ominaisuuksissa.

– Toistoleuanvedossa tärkeää on vahva peruskestävyys ja myös voimaa tarvitaan. Lisäksi tekniikan hallinta on tosi tärkeässä roolissa, esimerkiksi siten, miten osaat käyttää jalka- ja vartalokippiä hyväksesi. Leuanvedossa fysiikan ja tekniikan merkitys ovat yhtä tärkeitä, Kojoukhova sanoi.

Joonas Mäkipelto, Maria Kojoukhova, ja Ville Toimio (oik.) ovat leuanvedossa kovia luita.

Hän voitti naisten alle 60-kiloisten sarjan ylivoimaisesti tuloksella 51 leukaa.

Kojoukhova ei kuitenkaan suosittele tekniikkatreenejä lajin aloittelijoille.

– Yli kymmenen leukaa täytyy saada koko vartalo suorana vedettyä, ennen kuin kannattaa tekniikkaa, kuten kippiä, ryhtyä treenaamaan, hän sanoo.

Leuanvedon kilpailusuoritukset eivät ole mitä tahansa rykäisyjä, vaan virheitä valvotaan silmä kovana.

Esimerkiksi nilkkojen pitää pysyä kiinni toisissaan, jalat eivät saa nousta yli vaakatason, eikä käsiotetta saa vaihtaa kesken suorituksen. Lisäksi myös leuan täytyy mennä tangon ylitse.

Tiukoissa raameissa siis mennään kohti huipputuloksia, joiden tavoitteleminen motivoi lajin kärkinimiä.

– Minä tykkään leuanvedosta. Nautin siitä, kun saan kehittää itseäni. Mutta tulokset vaativat kovaa työtä. Ne eivät tule itsestään, myös penkkipunnerruksessa maajoukkuetasolla kilpaileva ja Kirkkonummen Veikkolassa asuva Kojoukhova sanoo.

Miesten alle 80-kiloisten sarjassa uuden maailmanennätyksen, 72 leukaa, sunnuntaina tehnyt Toimio kertoo hyvän tekniikan olevan olennaista kilpatasolla pärjäämisessä.

– Tekniikkaa kannattaa harjoitella, ennen kuin alkaa kilpailla, todellinen voimapesä tuumii.

Ville Toimio teki uuden ME:n.

Lajin kenties suurin suomalaistähti Mäkipelto nautti kovan kilpailun annista, vaikka hän hävisi vain yhdellä vedolla kilpakumppanilleen Toimiolle.

– Onnittelut Villelle. Tavoitteeni oli olla voittamaton 10 vuotta leuanvedossa, mutta nyt tuo putki katkesi seitsemän vuoden kohdalla, Mäkipelto sanoi.

Voiton vienyt Toimio kiitteli Mäkipeltoa siitä, että kisoja seurasi varsin runsaslukuinen yleisö.

– Joonas on pitänyt leuanvetoa esillä mediassa. Kyllä se pitkälti hänen ansiotaan on, että kiinnostus lajia kohtaa on kasvanut, Toimio sanoi.