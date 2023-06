Nyrkkeilytähti Cherneka Johnson, 28, räväytti Onlyfans-tempun punnituksessa – pelmahti paikalle yläosattomissa

Nyrkkeilijä Cherneka Johnson mainosti ottelua edeltäneessä punnituksessa omaa Onlyfans-kanavaansa.

Lontoon Wembleyllä lauantaina käytävä nyrkkeilykamppailu Cherneka Johnsonin ja Ellie Scotneyn välillä nousi puheenaiheeksi jo ottelua edeltäneenä iltana. Johnson saapui nimittäin punnitukseen paikalle asussa, jossa hänen ylävartaloaan peitti ainoastaan vartalomaali.

Australiaa edustavan Johnsonin rintakehään oli maalattu Onlyfansin logo. Muutamaa tuntia ennen punnitusta Johnson kertoi Instagram-tilillään perustavansa Onlyfans-kanavan ja aloittavansa yhteistyön palvelussa kovan suosion saavuttaneen toisen nyrkkeilijän, Elle Brooken kanssa.

Cherneka Johnson (vas.) on hävinnyt vuonna 2016 alkaneella ammattilaisurallaan vain yhden ottelun. Haastaja Ellie Scotney (oik.) on puolestaan voittanut kaikki kuusi otteluaan.

Brittilehti The Sun kertoo, että Johnsonin Onlyfans-tilin tilaamalla näkee esimerkiksi ekslusiivista sisältöä kulissien takaa, materiaalia otteluihin valmistautumisesta ja ennenäkemättömiä treenivideoita. Lisäksi tilaajilla on mahdollisuus keskustella Johnsonin kanssa henkilökohtaisella tasolla.

Johnson, joka tunnetaan myös lempinimellä ”Sugar Neekz”, on hallitseva IBF-liiton ylemmän kääpiösarjan maailmanmestari. Hän on voittanut uransa 16 ottelusta 15. Voitoista kuusi on päättynyt tyrmäykseen.

Nyrkkeilymenestyksen lisäksi Johnson on niittänyt suosiota sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Instagramissa 255 000 seuraajaa.