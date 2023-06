”Mainehaitalta ei voi välttyä” – suomalainen urheilupomo sai yllättävän Whatsapp-viestin

Golfin PGA-kiertueen ja Saudi-Arabian rahoittaman LIV-kiertueen yhdistyminen yllätti Suomen PGA ry:n toiminnanjohtaja Teemu Laakson. Hän uskoo, että uusi sopimus aiheuttaa lajille väistämättä mainehaittaa.

Golfin miesten maailmanlistan ykkönen Scottie Scheffler osallistui US PGA Championship-turnaukseen Rochesterissa Yhdysvalloissa toukokuussa.

Suomen PGA ry:n toiminnanjohtaja Teemu Laakso sai tiedon golfin PGA- ja LIV-kiertueiden yhdistymisestä matkalla kuntosalille, kun Golfliiton toimiston Whatsapp-ryhmään kilahti viesti.

– Siinä ilman rillejä rupesin tihrustamaan sitä. Tapio Pulkkanen sanoi, että se kuulosti aprillipilalta, niin kyllä se minullakin ensimmäisenä tuli mieleen, Laakso viittaa suomalaisgolffarin Golfpisteelle antamiin kommentteihin.

Tiistain suurin urheilu-uutinen oli golfin PGA-kiertueen ja Saudi-Arabian valtion rahoittaman LIV-kiertue yhdistyminen.

PGA-kiertue, Euroopan-kiertue eli DP World Tour sekä Saudi-Arabian valtion julkinen investointirahasto (PIF) solmivat sopimuksen, joka yhdistää kiertueiden kaupalliset liiketoiminnat ja oikeudet uudeksi, vielä nimettömäksi voittoa tavoittelevaksi yritykseksi.

LIV-kiertueelle siirtyneet pelaajat erosivat aiemmin US PGA Tourin jäsenyydestä. Euroopan-kiertue puolestaan rankaisi saudikiertueella pelanneita sakoilla ja pelikielloilla.

Laaksosta yhdistymisen hyvä puoli on tilanteen selkeytyminen. Sopimuksen myötä sen osapuolten väliset oikeusjutut raukeavat.

– LIV-kiertue on pyörinyt aika tarkkaan vuoden. Koko ajan on arvuuteltu, että kuka lähtee sinne, kuka lähtee tänne ja kuka saa pelata missäkin. Tämä on liikahdus siihen suuntaan, että tilanne selkiytyy, Laakso toteaa.

LIV-kiertue on houkutellut pelaajia suurilla palkintosummilla. Jokaisessa turnauksessa on jaossa 25 miljoonaa dollaria, noin 23,7 miljoonaa euroa.

– Pelaajillekin tämä on ollut varmasti hankala tilanne. Siellä tarjotaan niin valtavia summia, että siinä ehkä unohtuu, miksi on aikoinaan aloittanut kilpaa pelaamisen. Monen on ollut vaikea keskittyä olennaiseen, Laakso kertoo.

Toisaalta Saudi-Arabiaa on arvosteltu urheilupesusta eli siitä, että se pyrkii urheilutapahtumien avulla parantamaan muun muassa ihmisoikeusrikkomusten ja epätasa-arvon runtelemaa mainettaan.

” Siellä tarjotaan niin valtavia summia, että siinä ehkä unohtuu, miksi on aikoinaan aloittanut kilpaa pelaamisen.

Myös PGA:n komissaari Jay Monahan oli aiemmin julkisesti sitä mieltä, että LIV-kiertue oli vain Saudi-Arabian uusin tapa harjoittaa urheilupesua. Nyt hän kuitenkin pitää maan PIF-rahastoa ”maailmanluokan sijoittajana”.

– Se yllätti. Olisi ollut kiva päästä kuuntelemaan neuvotteluja, koska tuntuu, että PGA-kiertueen mielipide muuttui yhdessä yössä. En sitten tiedä, onko siellä lyöty sellaiset rahat pöytään, että mieli on muuttunut, Laakso pohtii.

– Kyllähän tämä vähän vaikuttaa siltä, että tuleekohan Saudi-Arabia hallitsemaan ammattilaisgolfia. Se on jo vahvasti mukana myös Aasian-kiertueella.

Laakso uskoo, että golfin maine tulee väistämättä kärsimään tiiviistä yhteyksistä Saudi-Arabiaan.

– [Qatarin] jalkapallon MM-kisoista on luettu kaikki, ja puhutaan urheilupesusta. Ihmiset miettivät näitä asioita ja näistä on ollut niin paljon puhetta, ettei mainehaitalta voi välttyä. En kuitenkaan usko, että tämä on golfille mikään katastrofi, mutta aika näyttää.