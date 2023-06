”Iranin Hulk” rikkoi somehiljaisuuden – julkaisi mystisen videon

Kohukehonrakentaja Sajad Gharibi lisäsi ensimmäiset Instagram-päivityksensä yhdeksään kuukauteen.

Sosiaalisessa mediassa hurjan seuraajamäärän saavuttanut kehonrakentaja Sajad Gharibi, lempinimeltään ”Iranin Hulk”, on pitkästä aikaa päivittänyt Instagram-tiliään. Gharibi ei ollut ennen toukokuun loppua lisännyt sivulleen yhtäkään julkaisua sitten viime heinäkuun.

Gharibin somehiljaisuus alkoi sen jälkeen, kun hän heinäkuussa hävisi nyrkkeilyottelun Kazakstanin Djumanov Almat Bakhitovitshille.

– Viime vuonna olin kuin puu, jonka elämäni luotettavin henkilö kaatoi petoksen ja harhaan johtamisen kirveellä. Mutta minulla oli juuret, Gharibi kirjoitti toukokuun lopun päivityksessään.

Päivityksestä ei käy selväksi, kehen kielikuvalla viitataan. Päivitykseen liitetyllä videolla Gharibi nostelee painoja kehonrakentaja Milad Shamin kanssa. Video päättyy tekstiin ”Älä ikinä luovuta!”.

Gharibi jakoi runsas viikko myöhemmin samankaltaisen videon, jossa hän nostelee painoja ja esittelee paidatonta ylävartaloaan.

– Tulee aika, jolloin paljastan kaiken, sillä tämä ei ollut totuus Sajad Gharibista, hän kirjoittaa päivityksessään.

31-vuotiaalla Gharibilla on Instagramissa noin 952 000 seuraajaa. Hän on tullut tunnetuksi ja saanut lempinimensä valtavasta ylävartalostaan. Osaa "Iranin Hulkin” videoista on epäilty lavastetuiksi.