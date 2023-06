Seksin EM-kisat käyntiin Ruotsissa – mukana suomalainen: ”On kivaa nähdä, kuka on paras”

Ruotsissa on kuluneella viikolla kohistu seksin Euroopan-mestaruuskilpailuista, jotka järjestetään salaisessa paikassa Jönköpingin alueella.

Seksin EM-kisat käynnistyvät torstaina Ruotsissa, salaisessa paikassa Jönköpingin alueella. Taustalla on vuonna 2016 perustettu Ruotsin seksiliitto, joka on yrittänyt toistaiseksi laihalla menestyksellä saada seksiä viralliseksi lajiksi Ruotsin urheilun valtakunnanliittoon, uutisoi esimerkiksi Sveriges Radio.

Toisin sanoen Seksiliitto haluaisi seksistä urheilumuodon. Sen taannoin tekemä hakemus oli kuitenkin pahasti puutteellinen.

EM-turnauksesta on uutisoitu laajasti ruotsalaismediassa. TV4:n mukaan kisat jatkuvat kuuden viikon ajan. Osanottajia on 13, joista seitsemän on naisia ja kuusi miehiä. Yksi kilpailijoista on Suomesta. Osallistujat saavat valita vapaasti partnerin osallistujien joukosta suorituksia varten.

Kilpailumuotona on järjestäjän mukaan ”seksin Euroviisut”, jossa tuomaristo ja kisaa suoran lähetyksen kautta katsova yleisö äänestää parasta osanottajaa. Lisäksi käytössä on jonkinlainen Big Brother -tyyppinen vuorokauden ympäri kestävä suora lähetys. Varsinainen seksi tiivistyy 45 minuutin päivittäiseen sessioon.

Kisoissa on 16 arvosteltavaa lajia tai elementtiä. Näitä ovat esimerkiksi vietteleminen, esileikki, oraaliseksi, penetraatio, asentojen taiteellinen suorittaminen, kestävyys ja orgasmien antaminen.

Huonoimman pistemäärän saanut kilpailija tiputetaan, ja voittaja on niin sanotusti last person standing. Osallistujat testataan sukupuolitautien varalta joka viikko. Putoaminen seuraa myös positiivisesta testituloksesta.

Expressenin mukaan kisan taustalla on Strippkungen eli ”strippikuningas” Dragan Bratic, 52. Bratic on pyörittänyt strippiklubeja ympäri Ruotsia. Hänet tuomittiin vuonna 2019 vakavasta veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta vankeuteen ja kolmen vuoden liiketoimintakieltoon.

– Olen kiistanalainen henkilö, mutta se on toinen juttu ja yksityisasia. Kisassa on kyse Ruotsin seksiliitosta, eikä sitä ja yksityisasioita pidä sekoittaa, Bratic kommentoi Expressenille.

Strippkungenin mukaan ei ole riskiä, että EM-kisoissa olisi kukaan vasten tahtoaan.

– Kilpailijat saavat keskeyttää kisan minä hetkenä tahansa. On kivaa nähdä, kuka on paras seksissä.

Expressen haastatteli myös Ziga Sedevciciä, joka toimii kisoissa tuomarina. Sedevcicin mukaan osallistujat ovat ”ammattinäyttelijöitä”, ”the best of the best”.

Sedevcic on entinen pornotähti. Nykyisin hän työskentelee seksivalmentajana, ja toimii puheenjohtajana slovenialaisia seksityöläisiä auttavassa järjestössä.

– Haluan antaa huomiota seksityöläisille ja pornonäyttelijöille. Alalla voi tehdä hyviä juttuja, eikä työn tarvitse olla masentavaa kurjuutta, Sedevcic sanoi.

Sloveniaa edustaa ”Mr. Riddle”.

– Ehkä voimme opettaa muille aikuisille, miten he voivat kehittyä seksissä. Tärkeintä seksissä on olla kiltti toisia kohtaan, ”sisällöntuottajaksi” itseään kutsuva ”Mr. Riddle” sanoo.

TV4:n haastattelema seksologi Suzann Larsdotter ei pidä EM-kisojen ideasta.

– Mielestäni seksissä ei voi kilpailla, vaan kyseessä on toisenlainen tapahtuma. Pelkään, että kilpailu vahvistaa suorituskeskeistä kuvaa seksistä.