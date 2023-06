Rautasheikki on kuollut

Iranilaissyntyinen showpainin legenda Hossein Vaziri, 81, siirtyi ajasta ikuisuuteen.

Showpainin legenda The Iron Sheik eli suomeksi Rautasheikki on kuollut 81 vuoden iässä. Iranilais-amerikkalainen painija tunnetaan myös nimellä Hossein Vaziri.

Rautasheikki on ainoa iranilaissyntyinen WWE:n mestari. Hän oli valtava nimi 1980-luvun showpainibuumissa, ja hänet muistetaan etenkin vihanpidostaan Hulk Hoganin kanssa.

Painiorganisaatio WWE muisti mestariaan Twitterissä.

– WWE on murheissaan kuullessaan, että WWE:n kunniagalleriaan kuuluva The Iron Sheik on kuollut. WWE välittää osanottonsa hänen perheelleen, ystävilleen ja faneilleen, WWE kirjoitti Twitterissä ja jakoi samalla Rautasheikin oman Twitter-tilin pitkän muistokirjoituksen.

Ennen showpainiuraansa Vaziri oli olympiatason painija. Hän edusti Irania Meksikon olympialaisissa 1968 ja valmensi Yhdysvaltain painijoukkuetta Münchenissä 1972.

Hänet nimettiin WWE:n kunniagalleriaan vuonna 2005.