Matti Heikkisen toiminta on hämmästyttänyt – näin hän vastaa palautteeseen

Matti Heikkisen mielestä etätyöt Norjassa asuessa ovat sujuneet hyvin.

Suomen olympiakomitea järjesti tiistaina tilaisuuden, jossa se kävi läpi maan huippu-urheilun tilannekuvaa ja julkaisi talvilajien lajikohtaiset tukipäätökset.

Paikalla tilaisuudessa oli myös OK:n huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen, joka on viime aikoina viettänyt enemmän aikaa Oslossa. Heikkinen muutti toukokuun alussa viikoiksi Norjaan, missä hänen puolisonsa Suvi Heikkinen suorittaa tutkijavaihtoa. Asiasta kertoi viime viikolla Iltalehti.

Heikkisen etätöitä ei ole IS:n tietojen mukana otettu kotimaisella urheilukentällä vastaan pelkästään positiivisesti, vaan huippu-urheilujohtajan poissaoloa on ihmetelty ja hämmästelty.

Heikkisen mukaan hämmästelyt eivät kuitenkaan ole kantautuneet hänelle asti.

– Positiivista palautetta on tullut, että uskaltaa mennä katsomaan asioita myös ulkopuolelta. Toisaalta kun läppärin avaa ja ottaa etänä yhteyden, aika harva tietää, että ollaanko Jenkeissä vai Suomessa, Lapissa vai Helsingissä, Heikkinen sanoo ja kuvailee nykyään lisääntynyttä etätyökulttuuria.

– Luottamus on sellainen, että me teemme väistämättä päätöksiä yksittäisten urheilijoiden, lajien ja ministeriön kanssa. Kun luottamus rakentuu, pystymme käymään keskustelua kriittisesti ja luottamuksella eri asioista. Sen olen kokenut arvokkaana.

Heikkinen kokee, että pestin hoitaminen Norjasta on sujunut hyvin, vaikka kontaktit kasvokkain ovat jääneet vähiin.

– Kyllähän ihmisten johtamisen kannalta fyysiset kontaktit ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta sitäkin pystyy tekemään etänä. Hyvin paljonhan töitä tehdään siellä, missä läppärin aukaisee. Hyvin on sujunut.

Marri Heikkinen kertoi hymyillen viime viikkojen etätyökokemuksestaan.

Työ on Heikkisen mukaan sellainen, että liikkeessä ja etäyhteyksissä pitää olla jatkuvasti Suomessakin. Hän kertoo rampanneensa viime syksystä lähtien paljon etenkin Helsingin ja Jyväskylän väliä.

– Tämä on kokonaisvaltainen työ ja elämäntapa-ammatti. Kyllähän palautetta tulee harrastuksissa ja missä tahansa todella paljon ihan arjen seuratoiminnasta, lasten toiminnasta veteraaniurheiluun asti. Siiri Rantasen hautakiveen saatiin olympiarenkaat, hänen poikansa soitti siitä asiasta. Kyllä tämä homma sellaista on, että jos ei etänä olisi, ei voisi joka paikkaan revetä.

Huippu-urheilujohtaja kertoo päässeensä Norjassa myös tutustumaan siihen, miten vuonomaassa johdetaan huippu-urheilua ja seuratyötä.

– Olen Norjassa tavannut ihmisiä ja ollut arjessa näkemässä sitä. Suosittelen kaikkia menemään katsomaan liikunnallista elämäntapaa ja kulttuuria Norjassa. Olen ollut myös seuratoiminnan arjessa näkemässä sitä, kun puhutaan massasta. Olympiatoppenin ympäristössä tapahtuvassa seuratoiminnassa on pöhinää hyvin monessa lajissa.

– Mutta on siellä myös hyvin samantyyppisiä haasteita. Kun keskustelee vaikkapa seuravetäjien kanssa, valmentajia on sielläkin haastavaa löytää ja sitouttaa. Vaikka resurssit ovat erilaiset ja harrastajia on paljon, siellä on samantyyppisiä ongelmia kuin täällä.

Toukokuun alusta jatkunut Norjan-aika alkaa olla tällä erää ohi, sillä koko Heikkisen perhe palaa koti-Suomeen ensi viikolla.