Marko Sarasjärvi teki yhtä Suomen vaarallisimmista töistä – sitten hän vaihtoi vielä hurjempaan hommaan

Itähelsinkiläinen Marko Sarasjärvi meinasi kuolla kymmenisen kertaa urallaan.

Kun Marko Sarasjärvi pääsi fyysisesti raskaan työpäivänsä aikana lounastauolle, hän huomasi, että juomavesi sekä lounaaksi tarkoitetut kana ja riisi olivat jäätyneet. Sellainen oli tavallista keskellä kylmää talvea.

Kylmät eväät eivät olleet duunin ainoa negatiivinen puoli. Lisäksi Sarasjärvi oli usein kuolemanvaarassa.

– Vaaratilanteet menevät jo päässäni sekaisin. Pidin joskus kirjaa, kuinka monta kertaa olin meinannut kuolla. Luku taisi olla kahdeksan ja 12:n välillä, Sarasjärvi kertoo.

29-vuotias helsinkiläinen työskenteli kahdeksan vuotta metsurina pääkaupunkiseudulla. Se on tilastollisesti yksi Suomen vaarallisimmista ammateista, joskin eniten havereita käy, kun amatöörit sahailevat mökillä. Silti ammattilaistenkin työssä sattuu ja tapahtuu.

– 300-kiloinen puupölli tippui kerran 30 sentin päähän minusta. Näytin keskisormea puulle, että mitäs sä nyt tuolla lailla teit. Toisella kertaa en katsellut ympärilleni ja mänty rojahti taakseni, Sarasjärvi kertoo.

– Erään työkaverin päähän tippui viime vuonna pölli, ja hänen päänsä halkesi. Niskaan tuli hiusmurtuma. Kolme viikkoa myöhemmin hän oli työmaalla taas ihan normaalisti.

Sarasjärvi on kotoisin Itä-Helsingistä. Nykyisin hän asuu Puotilan kaupunginosassa. Itästadilaiselle, lukiosta valmistuneelle nuorelle metsurin ammatti on verrattain eksoottinen.

Sarasjärvi päätyi alalle sattumalta. Kun hän pääsi armeijasta, piti kehittää jotain. Kaveri oli töissä metsurifirmassa ja kertoi, että heillä olisi paikka auki. Sarasjärvi vastasi, ettei tiennyt metsurin hommista mitään. Kaverin mukaan älykkyyttä ei juuri vaadittu.

– Intistä pääsyn jälkeisenä maanantaina olin moottorisaha kädessä. Minulle osoitettiin puuta ja näytettiin kaasua. Kävi ilmi, että kun leikkaa puuta, joka sitten kaatuu, niin se on metsurin hommaa. Ei se sen vaikeampaa ollut, Sarajärvi sanoo.

Hän oppi työtä tekemällä. Ensin hän harjoitteli käyttämään sahaa, sitten ajamaan traktorilla ja kiipeilemään puissa. Työt koostuivat pääkaupunkiseudun asutusalueista.

– Lähinnä olen raahannut risuja viimeiset kahdeksan vuotta. Sinne mennään säällä kuin säällä, otetaan risuja kainaloon ja raahataan niitä. Koko ajan työ oli vain tapa saada rahaa.

Kuka? Marko Sarasjärvi Marko Sarasjärvi on kamppaileva metsuri. 29-vuotias

Kotoisin Itä-Helsingin Mellunkylästä

Vapaaottelija, painoluokkana höyhensarja

Valmentaja: Sami Mehamedi, Sisu Gym Järvenpää

Ottelurekordi: Amatöörinä 25 voittoa ja 5 tappiota, ammattilaisena 3–0–0.

Voitti debyyttinsä brittiläisessä Cage Warriors -promootiossa Roomassa. Italian Edoardo Caiazza kaatui takakuristuksella ensimmäisessä erässä ajassa 1.36.

Sarasjärvi jaksoi raskasta työtä, koska hänellä oli intohimo: kilpaurheilu. Ensin Sarasjärvi kilpaili brasilialaisessa jujutsussa, jossa hän saavutti Suomen mestaruuksia.

Hän meni aamulla raahaamaan risuja, lähti illalla treenaamaan salille, söi ja kävi nukkumaan. Seuraavana aamuna hän toisti saman. Päivästä ja viikosta toiseen. Hän nautti monotonisen ja raskaan arjen haasteesta.

– Asennoidun niin, että kuinka paljon paskaa voi niellä? Koko päivän on kylmä ja nälkä, ja työ on tosi kuluttavaa. Sitten menee rankkoihin treeneihin. Kuinka paljon voi kestää, ja silti säilyttää optimistisen asenteen sen suhteen, ettei koko loppuelämä ole perseestä? Sarasjärvi sanoo.

– Se oli monologia, jota harjoitin. Se oli masokismia.

Metsurin työstä oli Sarasjärven mielestä myös hyötyä, kun hän valmistui aina uusiin kisoihin.

– Työmaa loppuu askel ja risu kerrallaan, mikä kasvatti aikuismaiseen työmoraaliin myös urheilussa. Pitkäjänteisyys kehittyi. Kovalla pakkasella työntekeminen ei ole kivaa kellekään ikinä.

Vuonna 2016 Sarasjärvi vaihtoi lajia vapaaotteluun, vaikka oli aiemmin ajatellut, ettei se olisi hänen juttunsa. Kun kamppailija kasvoi saleilla, hänestä tuntui, että vapaaottelijat oliva kaljuja ja tatuoituja kriminaaleja. Samalla hän kuitenkin katseli iltaisin UFC:n otteluita.

Vaihdoksen syyt olivat osin taloudellisia. Jujutsulla ei Suomessa elä. Vapaaottelulla voi parhaassa tapauksessa jopa pärjätä.

– Vapaaottelussa on teoriassa mahdollisuus saada pankkitili, joka ei lopu seuraavassa kuussa, kun urheilu-ura on ohi. Silloin voisi tehdä päätöksiä intohimon pohjalta. Ei olisi taloudellisesti riippuvainen heräämään kahdeksalta ja menemään työmaalle.

Metsurin ammatti on vaarallinen, mutta niin on vapaaottelijankin.

Sarasjärven ura MMA:ssa on ollut tähän asti nousujohteinen. Hän otteli 30 kertaa ammattilaisena ja voitti 25 kertaa. Hän saavutti pari MM-mitalia. Ammattilaisena hän on voittanut nyt kaikki kolme otteluaan, viimeksi Cage Warriorsin matsissa Italiassa.

Sarasjärven ei tänä vuonna ole tarvinnut enää tehdä metsurin hommia. Kaikki on satsattu urheiluun. Hän vaihtoi siis metsätyöläisen kuolemanvaarasta vapaaotteluun, jossa tulee kovia osumia päähän keskellä häkkiä. Ojasta allikkoon, voisi joku sanoa.

– Tämä kuulostaa siltä, että minulla olisi adrenaliiniongelma, mutta en itse koe sitä niin, Sarasjärvi sanoo naurahtaen.

Vapaaottelu kiinnostaa Sarasjärveä ennen kaikkea huippu-urheiluna. Kuten monella muulla, hänellä ei ole traumaa, jota hän työstäisi kamppailutreenin kautta.

” Pidin joskus kirjaa, kuinka monta kertaa olin meinannut kuolla. Luku taisi olla kahdeksan ja 12:n välillä.

Lisäksi hän vieroksuu vapaaotteluun pesiytynyttä retoriikkaa, jossa ottelija lähtee häkkiin kuin sotaan: tappamaan tai tulemaan tapetuksi.

– Minusta retoriikka on ihan naurettavaa. Ihmisillä on romantisoituja fantasioita, joita eletään vapaaottelun kautta. En tiedä, missä vaiheessa he hiffaavat, ettei se ole pelin henki. Kokevatko he jossain kohtaa suuren pettymyksen, kun uran loppuessa kukaan ei ole kuollut? Sarasjärvi pohtii.

Ei ihme, että retoriikka on hänestä naurettavaa. Tappamisesta puhuminen tuntuu banaalilta miehelle, joka meinasi aiemmassa työssään kuolla kymmenen kertaa.