Suomalaiset Santtu ja Tomas lähtivät Amerikkaan unelman perässä – pian valkeni karu arki

EM-kisojen suomalaistähdet Tomas Käyhkö ja Santtu Tahvanainen olivat rankassa mankelissa Yhdysvalloissa.

Suomen keilailun ykköstähdet Santtu Tahvanainen ja Tomas Käyhkö saapuivat tällä viikolla Ranskassa alkaviin lajin Euroopan mestaruuskilpailuihin, vaikka moni muu olisi heidän kengissään varmasti halunnut hengähtää.

Kaksikolla on takanaan tiivis ja kiihkeä neljän kuukauden mittainen kisarupeama keilailun PBA-ammattilaiskiertueella Yhdysvalloissa.

Dollarien metsästäminen maailman parhaiden keilaajien seassa ei ole mitään ruusuilla tanssimista.

– Olihan se upea kokemus ja menestystäkin tuli, mutta elämä siellä on tylsää. Asuimme neljä kuukautta hotellissa ja matkustimme paljon kireillä aikatauluilla. Kyllä se voimia verottaa, kun aamulla lähdet hotellilta yhdeksältä ja palaat sinne illalla yhdeksältä takaisin. Se on raskasta puuhaa, sanoo Tahvanainen, joka valittiin PBA-kiertueen parhaaksi tulokkaaksi viime vuoden lopussa.

– Moni on sanonut, että onpa ihanaa, kun saat syödä hotellissa hyvän aamiaisen, mutta kun vedät samaa pullaa naamaan neljä kuukautta putkeen, niin ei se pulla niin hyvää lopulta enää ole. Meillä taisi olla 11 eri hotellia kiertueen aikana. Niiden välejä matkattiin autolla. Pisin siirtymä oli noin 15 tuntia, Tahvanainen kertoo.

Ylöjärveläisen Tahvanaisen, 26, voittamat, kymmeniin tuhansiin dollareihin nousseet palkintorahat toivat helpotusta taloudellisiin paineisiin. Pelaajat maksavat kulunsa itse, joten kisapalkkioilla katetaan kulut, minkä lisäksi olisi toivottavaa saada rahaa myös sukanvarteen.

– Rahan takia siellä ollaan ja pelataan. Jos sitä ei tule, niin sitten voi tulla takkiin ja lujaa. Eläminen Yhdysvalloissa on kallista, kun asut hotellissa ja syöt ravintoloissa. Siellä oleminen vaatii menestymistä kisoissa. Muuten saat tulla maitojunalla kotiin. Minulla meni onneksi viime kausi niin hyvin, että periaatteessa kuittaisin sillä jo seuraavan kauden siellä, Tahvanainen kertoo.

Menestyminen kisoissa ei todellakaan ole helppoa, sillä vastassa on korkealla tasolla päivästä toiseen keiloja kaatavia vastustajia.

– Kyllä sitä rahaa miettii, koska kulut ovat kuitenkin kovat. Taloudellinen paine on jatkuvasti läsnä. Onneksi itse menestyin heti ensimmäisessä kisassa, mikä helpotti oloa paljon, kertoo Käyhkö, 25-vuotias helsinkiläinen.

Tomas Käyhkö kertoo, että taloudellinen paine Yhdysvalloissa on kova.

Käyhkö sai Yhdysvalloissa lentävän alun, sillä hän oli hienosti kolmas US Openissa helmikuun alussa.

– Ihan ok minulla meni, mutta vaikeaa siellä on menestyä. Ne kaverit ovat siellä niin hyviä keilaamaan. Ihan jokaisella heitolla saat keskittyä täysillä ja toivoa, että olet tuloslistan yläpäässä. Menestys riippuu usein olosuhteista, kuten siitä, minkälainen rata sattuu olemaan ja miten se on öljytty. Siellä on kuitenkin semmoisia keilaajia, jotka heittävät aina hyvin. Olivat sitten olosuhteet minkälaiset tahansa.

Tällä ja ensi viikolla kaksikko pääsee mittaamaan tasoaan Euroopan parhaita heittäjiä vastaan. EM-kisat alkavat keskiviikkona Ranskan Wittelsheimissa.

– On mukavaa lähteä tekemään arvokisadebyyttiä. Yhden kultamitalin haluaisin tuoda mukanani, Tahvanainen sanoo.

– Viime vuonna sain EM-kisoista Helsingistä viisi mitalia, mutta en yhtään mestaruutta. Haenkin nyt EM-kultaa, Käyhkö linjaa.