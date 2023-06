Autovarkaan puuhat päättyivät nololla tavalla – sai armotonta kohtelua kehutulta kamppailulajimestarilta

Varas valitsi kohteensa väärin.

Autovaras sai tiukan ja kivuliaan löylytyksen, kun hän yritti murtautua kamppailulajitähti Haisam Ridan autoon Teksasissa.

Pitkäkyntinen ei päässyt livahtamaan paikalta autoa ajamalla tai edes omin jaloihin.

Ridan, 29, valmentaja Craig Jones julkaisi Instagramissa videon, jolla ensiapuhenkilökunta nostaa silminnähden tuskissa olevaa epäonnistunutta ryöväriä paarien kyytiin.

Videolla näkyy, miten brasilialaisen jujutsun taitaja Rida selittää poliisille tapahtumien kulkua.

Ghanassa syntynyt Rida on Kansainvälisen jujutsuliiton Yhdysvaltain mestari vuodelta 2021. Hänellä on lajin musta vyö, joka on osoitus korkeimmasta taitotasosta.

Jones liitti videoon tilanteeseen osuvan Inner Circlen kulttikappaleen Bad Boys.

– Älä murtaudu Haisam Ridan autoon, Jones kirjoitti videon saatetekstiksi.

– Valkoiset heput eivät aja vanhoilla Cadillaceilla, pitäkää varanne, hän jatkoi.

Rida on tullut tunnetuksi leipälajissaan erityisesti väkevistä käsilukoistaan. Hän on uransa 41:stä voitosta 11 on tullut käsilukolla.

Eräs käsilukko nosti 190-senttisen jätin jopa koko kamppailulajimaailman tietoisuuteen. Lukko, jolla Rida nujersi kamppailulajilegenda Roberto Abreun, valittiin amerikkalaisen urheiluun keskittyneen suoratoistopalvelu FloSportsin vuoden hienoimmaksi ottelun lopettaneeksi suoritukseksi.