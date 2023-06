Voimistelussa muhii taas skandaali – maajoukkue hajosi, ukrainalaistaustaisen valmentajan ”ylilyönneistä” kovia syytöksiä

Rytmisen voimistelun maajoukkueesta valtaosa on lopettanut lyhyessä ajassa. Uutta päävalmentajaa syytetään ylilyönneistä ja motivaation puutteesta.

Rytmisen voimistelun maajoukkuetta valmentaa nyt Larisa Gryadunova (yläkuva). Voimisteluliiton toiminnanjohtaja Maria Laakso myöntää, että joukkueen tilanne on aiheuttanut keskustelua.

Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen tilanne tyrmistyttää lajin piirissä.

Joukkueessa on jäljellä enää neljä urheilijaa. Kilpasuoritukseen vaaditaan vähintään viisi ja lisäksi voimistelijoita olisi hyvä olla varalla loukkaantumisriskin takia.

Sisäpiiritietojen mukaan lopettamisaalto johtuu ainakin osittain rytmisen voimistelumaajoukkueen valmennuksesta, jota on kuvailtu äärimmäisen vaativaksi ja kuria liian kovaksi.

Voimisteluliiton toiminnanjohtaja Maria Laakso myöntää, että maajoukkueurheilijat ovat olleet yhteydessä valmennukseen liittyvissä asioissa.

– Olemme saaneet tietoomme muutamia tilanteita, joissa sekä urheilijat että valmentaja ovat käyttäytyneet huonosti. Ne asiat, jotka meidän tietoomme ovat tulleet, on käsitelty yhdessä luodun toimintamallin mukaisesti voimistelijoiden, valmentajien ja moniammatillisen asiantuntijaryhmän sisällä, Laakso avaa.

– Tietääksemme ne eivät olleet niin vakavia, että olisivat aiheuttaneet jatkotoimenpiteitä.

Maajoukkueen tilanne huolestuttaa sisäpiirissä.

– Tämä olympiadi sössittiin rytmisessä voimistelussa tosi pahasti, ihan järkyttävällä tavalla. Laura Ahosen tapauksen jälkeen prosessit olisi pitänyt laittaa kuntoon heti. Ei voi olla niin, että puolentoista vuoden aikana joukkue sulaa käsiin, sanoo sisäpiirilähde.

Laura Ahonen valmensi rytmistä joukkuetta aikaisemmin.

Maajoukkueen entinen päävalmentaja Ahonen siirrettiin syrjään tehtävästään viime vuonna. Liiton kurinpito haki Ahoselle toimintakieltoa väitetystä epäeettisestä valmennuksesta. Loppujen lopuksi Ahonen sai lievimmän mahdollisen seuraamuksen eli huomautuksen tai varoituksen.

Tutkinnan lopputulos oli, ettei Ahonen ollut syyllistynyt sääntöjen vastaiseen toimintaan muutoin kuin muutamassa vähäisessä asiassa.

Vaihtuvuus maajoukkueessa on ollut suuri viime ja tänä vuonna. Vuonna 2022 aloittaneen päävalmentajan Larisa Gryadunovan mukaan joukkueessa oli viime vuoden alussa yhdeksän voimistelijaa, joista viisi lopetti MM-kilpailujen jälkeen.

Tämän vuoden alussa voimistelijoita oli kahdeksan, joista neljä on nyt lopettanut, osa vasta päättyneiden Bakun EM-kisojen jälkeen.

Lopettamisten ajankohtaa voi pitää poikkeuksellisena, sillä MM-kisat ovat jo elokuussa ja ne ovat portti Pariisin 2024 olympialaisiin.

Larisa Gryadunova valmentaa rytmisen voimistelun maajoukkuetta.

Liiton 10–12 urheilijan maajoukkuetavoitteesta ollaan kaukana.

– Toimintakulttuurin muutos vie oman aikansa, ennen kuin pääsemme tavoitteeseemme, päävalmentaja kommentoi sähköpostitse.

Yksi voimistelijakadon syistä on se, että pääasiassa alaikäisistä urheilijoista koostuvassa maajoukkueessa on koettu Gryadunovan syyllistyneen epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen urheilijoita kohtaan.

Tekemisen ilmapiiriä on pidetty huonona.

Väitetty käytös ei ole kohdistunut kaikkiin urheilijoihin, eikä ylilyöntejä pidetä kokeneen päävalmentajan valmennustyylille ominaisina.

Gryadunovan mukaan on hyvä, että urheilijat ovat olleet äänessä ja heitä on kuultu. Hän korostaa vastauksissaan maajoukkueen uutta toimintakulttuuria ja kuinka sen juurruttaminen on vielä ihan alussa.

– Toivon, että löydämme vielä paremman toimintatavan, jossa sekä urheilijat että vanhemmat tuovat asiat esille tiimeillemme jo silloin kun he kokevat niitä. Tällä tavalla me pystymme selvittämään epäkohdat ja korjaamaan tilanteen heti.

Gryadunova kiistää syyttäneensä epäonnistumisista yksittäisiä urheilijoita, mutta tietää jokaisen yksilön kokevan asiat oman tuntemuksensa mukaan. Maajoukkueen ympärille on koottu moniammatillinen asiantuntijatiimi, jonka tarkoitus on tukea urheilijoita myös havaituissa epäkohdissa.

– Olemme työstäneet yhdessä pelisäännöt ja kiinnittäneet huomiota äänenkäyttöön sekä harjoitusten ilmapiiriin. Olemme kaikki ihmisiä, ja on inhimillistä, että teemme kaikki myös virheitä, Gryadunova kirjoittaa.

Maria Laakso korostaa, että voimistelussa on käynnissä kulttuurinmuutos.

Lopettamisiin ovat vaikuttaneet myös urheilijoiden vammat. Ne ovat erittäin vaativassa lajissa yleisiä, mutta toiminta saa kritiikkiä kyvyttömyydestä estää loukkaantumisia ja kuntouttaa alaikäisiä urheilijoita oikein.

Gryadunovan mukaan maajoukkueen valmennus- ja asiantuntijatiimin tavoitteena on henkisesti ja psyykkisesti terveet urheilijat, jotka jatkavat uraansa pitkään.

Hänen mukaansa nyt tapahtuneisiin loukkaantumisiin on useita syitä, joista osa juontaa useamman vuoden taakse.

Hän korostaa toimineensa itse päävalmentajana vasta vähän aikaa.

– Jos voimistelija ei ole valmis fyysisesti, henkisesti ja psyykkisesti kuormitukseen, siitä voi seurata loukkaantuminen. Toimintakulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä, vaan muutosten jalkautuminen vaatii aikansa.

Jos joku alaikäisistä, kuntoutusvaiheessa olevista urheilijoista, on kokenut jääneensä yksin, Gryadunova vakuuttaa tiimin haluavan hoitaa asiat tulevaisuudessa vielä paremmin.

Toiminnanjohtaja Laakson mukaan liitto ei ole saanut negatiivista palautetta rytmisen maajoukkueen loukkaantumisten hoidosta, mutta harjoittelun rotaatiosta erityisesti loukkaantumisten ja sairastelun jälkeen on oltu yhteydessä.

Harjoittelun rotaatiolla Laakso viittaa siihen, missä kokoonpanossa ja millä tavalla kukakin urheilija harjoittelee.

” Jos voimistelija ei ole valmis fyysisesti, henkisesti ja psyykkisesti kuormitukseen, siitä voi seurata loukkaantuminen.

Maajoukkueen valmennus saa kritiikkiä myös siitä, että päävalmentajan motivaatio ja usko joukkueeseen olisi tänä keväänä loppunut ja turhautuminen näkynyt esimerkiksi edellä mainittuina käytöksen ylilyönteinä.

– Tytöt kokivat, että maajoukkueen päävalmentaja siirtyi valmentamaan ensisijaisesti rytmisen yksilöryhmäänsä eikä enää heitä. Jos valmennus ei luota valitsemaansa joukkueeseen, kilpailuihin ei valmistauduta täysipainoisesti eikä työtä tehdä yhteisten tavoitteiden eteen, se heijastuu aika paljon alaikäisiin urheilijoihin, lähde arvioi.

Rytminen voimistelu on erittäin vaativa laji.

Hänen mukaansa nuoret urheilijat ovat olleet pettyneitä.

– Nyt lopettaneet urheilijat tähtäsivät täysillä elokuun MM-kisoihin ja sieltä olympialaisiin. Mutta kun kokoonpano vaihtui joka kuukausi, tytöt sanoivat, että tekeminen on erittäin hioutunutta yhteispeliä vaativassa lajissa mahdotonta, lähde jatkaa.

Gryadunovan mukaan hän on yhä sitoutunut ja motivoitunut työhönsä, mutta joukkueelle ei asetettu tänä vuonna sijatavoitteita sen nuoruuden takia. Tämä vaikutti häneen mukaansa urheilijoiden motivaatioon.

– Monelle urheilijalle ja vanhemmille tämä ei ollut tarpeeksi motivoiva tavoite. Tämän takia osa urheilijoista on lopettanut uransa.

Gryadunova korostaa myös sitä, että valmennusta tehdään nykyään kolmen valmentajan ryhmällä.

– Näen ehdottomana vahvuutena koko valmennustiimin käytön. Huonompi vaihtoehto olisi, että vain yksi valmentaisi koko ajan, Gryadunova huomauttaa.

Tällä hetkellä on epävarmaa, onko Suomella lähettää joukkuetta elokuun MM-kisoihin. Päävalmentajan mukaan maajoukkue on nyt lomalla ja perinteinen arvokisojen jälkeinen urheilijahaku on käynnissä.

– Keskustelemme loman jälkeen yhdessä tilanteesta ja teemme sen jälkeen päätökset.

Viime vuosien valmennus- ja kurinpitokohujen ja sääntömuutosten jälkeen kentällä on voimakasta tyytymättömyyttä Voimisteluliittoon.

Rytmiseen voimisteluun kohdistuvaa kritiikkiä lisää se, että kyseessä on painoarvoltaan merkittävä olympialaji.

Laakso korostaa hänkin toimintakulttuurin perinpohjaista muutosta. Rytmisen voimistelun maajoukkueessa uutta toimintatapaa eli esimerkiksi monihenkistä valmennustiimiä on käsitelty yhdessä vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa.

– Toimintakulttuurin muutos on vasta alussa ja kaikki eivät näe asioita vielä samalla tavalla.