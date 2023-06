Toiset naiset vaativat Lindsayta, 26, lopettamaan bikinikuvien julkaisemisen – tästä syystä hän aikoo jatkaa sitä

Lindsay Brewer on sarjansa ainoa naiskuljettaja.

Lindsay Brewer jätti kilpa-autoilun vuosiksi opiskellakseen yliopistossa. Brewer kuitenkin palasi viime kaudeksi takaisin kilpurin rattiin.

Tyyli, jolla nyt 26-vuotias Brewer palasi, on hiertänyt muita lajin parissa toimivia naisia.

Brewer on rahoittanut kilpa-autoiluaan muun muassa julkaisemalla itsestään ja elämästään kuvia ja videoita yli kahdelle miljoonalle Instagram-seuraajalleen.

Brewer kertoo saaneensa palautetta somejulkaisuistaan. Hän avautui asiasta Daily Mailin haastattelussa ja kertoi hämmästyneensä naisten sanoista.

– Kysyin aikaisemmin vanhemmilta naiskuljettajilta neuvoa, ja he sanoivat vain, että ”lopeta bikinikuvien julkaiseminen. Se saa naiset näyttämään huonolta lajin piirissä”.

Brewer täräytti haastattelussa näkemyksensä aiheesta.

– Jos todella puhut feminismistä ja tämän alan naisista, sinun pitäisi antaa heidän olla sellaisia kuin ovat, eikä kahlita heitä. Et saisi määrittää, saavatko he käyttää meikkiä, miten heidän tulisi pukeutua tai mitä he saavat julkaista sosiaalisessa mediassa. Tuollainen on mielestäni anti-feminististä, hän luennoi.

Bikinikuvien ja YouTube-vlogien tuottaminen ei ollut Brewerin alkuperäinen suunnitelma. Hän on kuitenkin nauttinut niiden tekemisestä.

– En todellakaan ajatellut, että minusta tulisi somevaikuttaja tai malli. Kilpa-ajaminen on kallista lystiä. Julkaisin uimapukukuvia vain ystävieni kanssa rannalla, mutta pidin siitä.

Breweriä ei aluksi otettu tosissaan, mutta nyt häneltä on omien sanojensa mukaan kysytty jo apua sponsorien hankkimiseen.

Brewer on ainoa nainen, joka kilpailee USF Pro 2000 Championship -sarjassa, joka on IndyCar Seriesistä kaksi sarjaporrasta alempi luokka. Hän ajaa Exclusive Autosportin tiimissä.