Etsintäpartio löysi ruumiin yli 8 000 metristä – "He ovat tuomassa ruumista alas”

Luis Stitzinger kiipesi Kanchenjungan huipulle, mutta hän kuoli laskeutuessaan sieltä alas.

Saksalaisen vuoristokiipeilijän Luis Stitzingerin ruumis on löytynyt Himalajan vuoristoon kuuluvalta Kanchenjungalta, joka on maailman kolmanneksi korkein vuori. Asiasta kertoo uutistoisto AFP.

Stitzingeriä oli etsimässä tiistaina viiden nepalilaisen oppaan ryhmä lähellä vuoren huippua noin 8 400 metrissä.

– He ovat tuomassa ruumista alas vuorelta, Mingma Šerpa Seven Summit Treks -kiipeilypalveluyhtiöstä kertoi AFP:lle.

Stitzinger saavutti 8 586-metrisen Kanchenjungan huipun 25. toukokuuta ilman lisähappea, mutta sen jälkeen yhteys häneen katosi.

Pelastustyötä olivat aiemmin haitanneet vaikeat sääolosuhteet.

Stitzinger, 54, oli kokenut kiipeilijä ja opas. Hän oli aiemmin kiivennyt useille yli 8 000-metrisille vuorille.

Kevään kiipeilykaudelle Nepal myönsi yli tuhat kiipeilylupaa, joista iso osa on maailman korkeimmalle vuorelle Everestille. Kanchenjungalle lupia myönnettiin 44.

Everestillä on tänä keväänä kuollut jo 12 ihmistä ja viisi on kateissa. Lisäksi Annapurnalla on kuollut yksi ihminen.