Jukka Jalonen otti tiukasti kantaa Mikko Rantasen tilanteeseen

Suomi kohtaa torstain puolivälierässä Kanadan. Kanadan päävalmentaja André Tourigny on nähnyt läheltä Suomen pelaamista viime MM-kisoissa.

Suomen ja Kanadan väliset isot ottelut alkavat muodostua jääkiekon miesten MM-kisoissa vuotuiseksi perinteeksi.

Maat ovat kohdanneet MM-finaalissa kolmissa viime kisoissa. Suomi vei nimiinsä kultamitalit keväinä 2019 ja 2022, kun Kanada oli parempi 2021.

Tampereen toisissa peräkkäisissä kotikisoissa Suomi ja Kanada eivät enää kohtaa finaalissa, vaan lähes yhtä kutkuttavassa puolivälierässä, jota syystä MM-kisojen kohtalonotteluksikin kutsutaan. Lajin jättimaat ottavat yhteen torstai-iltana Nokia-areenassa kello 20.20 alkaen.

Kanada sijoittui Latvian Riikassa pelatussa B-lohkossa toiseksi, kun Suomi oli A-lohkossa kolmas. Leijonavalmennus ei vielä alkulohkon päättäneen Tanska-ottelun jälkeen ollut ehtinyt kunnolla perehtyä Kanadan tämänvuotiseen joukkueeseen.

– En ole seurannut yhtään heidän pelaamistaan näissä kisoissa. Kanada on aina parhaimmillaan kovissa paikoissa niin kuin mekin olemme viime vuosina olleet. Mielenkiintoinen peli luvassa, sanoi Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen.

Kanada varmisti Suomen vastustajakseen kaatamalla tiistaina Tšekin Tyler Myersin voittomaalilla 3–1. Kanadan joukkue on täysin uusiutunut sitten viime vuoden, mutta päävalmentaja André Tourigny on nähnyt Jalosen valmentaman Suomen peliä parin finaaliottelun otannalla.

Arizona Coyotesin NHL-joukkueen pääkäskijä toimi 2021 ja 2022 kisoissa vaahteralehtien apuvalmentajana.

Yksi Suomen haasteista torstaina liittyy Kanadan raivoisaan painepeliin. Leijonien puolustajat saavat puolivälierässä kimppuunsa kovaa prässäävän vastustajan hyökkääjät. Jalonen näkee tässä myös mahdollisuuden.

– Se on normaalia jääkiekossa. Pakit joutuvat paineen alle ja sieltä pitää tulla yhteistyöllä ulos. Siitä saattaa syntyä aika hyviä paikkoja meille.

Suomen puolustajat saivat tärkeää itseluottamusta Tanskan-kaadossa. Leijonat rökitti panoksettomassa pelissä kehnosti esiintyneen Tanskan maalein 7–1 (3–0, 3–0, 1–1).

Sinivalkoisten puolustajista maalinteossa onnistuivat Atte Ohtamaa, Ville Pokka ja Nikolas Matinpalo. Lisäksi Mikael Seppälä keräsi kolme syöttöpistettä.

– Pakkienkäyttö oli parempaa kuin aiemmin – ja tehokastakin. Harjoittelimme sitä treeneissä maanantaina. Keskustassa on paljon ukkoja, eikä tilaa syöttää ole. Silloin viivassa on tilaa ja voidaan saada miehiä maalille. Onnistuimme siinä hyvin, Jalonen kehui.

Jalonen arvioi alkulohkopelien rakenteen olleen Suomen vinkkelistä ”outo”. Suomi kohtasi ensimmäisissä peleissään Yhdysvallat, Saksan ja Ruotsin.

– Meillä oli heti alkuun kolme kovinta joukkuetta vastassa. Uuden joukkueen kanssa menee aina hetki ennen kuin uudet pelaajat oppivat talon tavoille. Ensimmäinen peli oli heikoimpamme. Sen jälkeen on pelattu ihan ok ja olisimme voineet voittaa jokaisen kuudesta pelistämme, Jalonen tuumi.

Suomi päästi alkulohkon seitsemässä ottelussaan 15 maalia, joka on Jalosen aikakauden yhdeksissä MM-kisoissa suurin lukema koskaan.

– Olemme päästäneet kolmessa viime pelissämme kolme maalia. Ei kannata katsoa, mitä tapahtui kaksi viikkoa sitten. Olemme saaneet oman pään tilkittyä, emmekä ole antaneet montaa paikkaa vastustajille. Toki Kanada on parempi joukkue kuin viimeisimmät vastustajamme, mutta jos puolustamme näin, olemme vahvoilla, Jalonen analysoi.

Suomen ykköstähti Mikko Rantanen on yhä vailla maaleja meneillään olevassa MM-turnauksessa.

Alkulohkon päätös tiesi myös sitä, että Leijonien ykköstähti Mikko Rantanen jäi ainoana Suomen hyökkääjänä alkulohkossa maaleitta. Rantasen (alkulohkossa 0+8), Sakari Mannisen (3+4) ja Teemu Hartikaisen (3+1) ykkösketju loi paljon tilanteita läpi alkulohkopelien, mutta lopullinen ketsuppipullon posahdus jäi uupumaan.

– Rantasella on yli piste per peli. Se on aika kova saldo. Heistä ei tarvitse olla huolissaan. Sen kertoo heidän maalipaikkamääränsä, Jalonen päätti.