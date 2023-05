Kasperi Kapanen varoitteli jo Kanadasta – nosti etenkin pari asiaa esiin: ”Siitähän mulle maksetaan”

Leijonien laitahyökkääjä sanoi jään pettäneen alta maalitilanteessa.

Tampere

Kasperi Kapanen pelasi jälleen vahvan ottelun jääkiekon MM-kisoissa Tampereella, kun Suomi otti rutiinivoiton Tanskasta maalein 7–1.

Kapanen sai nimensä maalitilastoon 6–0-osumasta. Kapanen kaatui läpiajossa, mutta kiekko painui silti verkkoon.

– Pitää olla hereillä jään kanssa. Tuntui, että jää petti vähän alta, kun teki harhautuksen. Ehkä voi jättää tekemättä tulevaisuudessa, Kapanen sanoi pelin jälkeen.

Ottelussa ei ollut panosta, kun Suomen kolmas sija sekä Tanskan jääminen pudotuspelien ulkopuolelle oli jo varmistunut.

– Kyllä silloinkin kunnialla haluaa vetää hyvän pelin. Kahden erän jälkeen 6–0, niin kolmas erä oli mitä oli. Hienosti pelattiin loppuun asti.

Suomen turnaus jatkuu torstaina puolivälieräottelulla Kanadaa vastaan. Joukkueessa on Kapasen entisiä ja nykyisiä joukkuetovereita, joista yksi on laitahyökkääjä Sammy Blais, 26.

Blais tuli Kapasen tavoin St. Louisiin kesken viime kauden ja teki 31 otteluun 20 tehopistettä. Blais on seurassa jo toista kertaa. Kesällä 2019 hän oli mukana voittamassa joukkueen kanssa Stanley Cupia. Kaksi vuotta myöhemmin Blais siirtyi New York Rangersiin, josta palasi kesken viime kauden tehdyssä kaupassa.

MM-kisoissa Blais on tehnyt tehot 2+2.

– Hän on hyvä pelaaja. Hyvä tekemään maaleja ja vahva jätkä, fyysinen. Siinä pitää olla hereillä. Tykkää käyttää kroppaansa. Mutta paljon heillä on hyviä pelaajia ja tulee varmasti olemaan vaikea peli, Kapanen sanoi.

Kapanen odottaa vastustajan pelaavan suoraviivaista peliä.

– He tulevat kovalla paineella ja pistävät päätyyn kiekkoa ja maalille.

Kapanen luottaa Leijonien peliin. Turnauksessa on ollut ajoittain haasteitakin, mutta Tanskaa vastaan tehokkuutta tuli roppakaupalla.

– Paikkoja on ollut turnauksen alusta asti. Se on hyvä, että niitä on. Se olisi iso ongelma, jos niitä ei tulisi.

Kapasen ketjukaverit Tanskaa vastaan olivat jälleen Kaapo Kakko ja Antti Suomela.

– Antti on hyvä tekemään peliä, syöttämään ja hänellä on hyvä kuti. Kaapo on maailmanluokan pelaaja. Pysyy kiekossa kiinni ja tekee peliä. Minä koetan sitten käyttää luisteluani. Siitähän mulle maksetaan, Kapanen veisteli.