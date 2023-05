Lähes alastonta suomalaisnäyttelijää kuvattiin salaa helsinkiläisen uimahallin suihkutiloissa

Suomalaisnäyttelijä ihmettelee suuresti poliisin tutkintaa. Syyteoikeus ehti lopulta vanhentua, vaikka epäilty tekijä selvisi nopeasti, ja poliisi näki tutkinnan eteen paljon vaivaa.

Suomalaisen urheilukuvaajan epäiltiin kuvanneen salaa miehiä Mäkelänrinteen uimahallin ja Helsingin uimastadionin suihkutiloissa muutamia vuosia sitten. Lisäksi hänen epäiltiin levittäneen kuvia eroottissävytteiselle sivustolle.

Poliisi tutki asiaa salakatseluna ja yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä. Tutkinta kuitenkin lopetettiin, koska epäillyt rikokset ehtivät vanhentua.

Tutkinta sai alkunsa, kun Keskusrikospoliisille toimitettiin nimetön kirje 29.6.2020.

Kirjeen mukaan Mäkelänrinteen uimahallissa ja Helsingin uimastadionin suihkutiloissa on kuvattu salaa alastomia miehiä.

Asiasta kirjattiin rikosilmoitus Helsingin poliisilaitokselle.

Poliisille oli selvittänyt samanlaista asiaa jo aiemmin vuonna 2019, tuolloinkin nimettömän vinkin perusteella. Vinkissä oli linkkejä kahdelle eroottiselle sivustolle, jonne kuvamateriaalia oli jaettu.

Tuolloin tutkinta kuitenkin keskeytettiin, koska poliisi ei onnistunut selvittämään materiaalissa esiintyviä henkilöitä. Kyse on asianomistajarikoksesta, joten poliisi ei voinut tutkia asiaa enempää, koska yhtään asianomistajaa ei ollut tiedossa.

Joku kuvasi miehiä salaa Mäkelänrinteen uimahallin suihkutiloissa.

Kesällä 2020 tutkinta kuitenkin lähti etenemään, ja myös muutaman asianomistajan henkilöllisyys selvisi tutkinnassa.

Tutkinnassa kävi ilmi, että käyttäjä ”jockpic" oli ladannut eroottissävytteiselle foorumille salakuvattua materiaalia. Uimahallissa kuvatun materiaalin lisäksi kyseinen käyttäjä oli ladannut foorumille ulkomailla urheilukilpailun ulkosuihkussa kuvattua materiaalia, jossa esiintyi alastomia miesurheilijoita.

Poliisi epäili, että nimimerkin taustalla oli helsinkiläinen urheilupiirien tuntema valokuvaaja.

Poliisi teki miehen kotiin kotietsinnän heinäkuussa 2020. Poliisi takavarikoi mieheltä kameroita ja tietoteknisiä laitteita ja teki niihin laite-etsintää. Kotietsinnän jälkeen ”jockpic” poisti tunnuksensa sivustolta.

Kävi ilmi, että miehen Instagram-tililtä löytyvät kuvat oli kuvattu samalla kameralla ja käsitelty samalla kuvankäsittelyohjelmalla kuin uimahallista salakuvattu materiaali.

Kuulusteluissa marraskuussa 2021 epäilty myönsi, että oli kuvannut ulkomailla noin viisi vuotta sitten urheilutapahtumassa suihkussa olevia alastomia miehiä ja lähettäneensä kuvia ”vitsillä” tutulleen. Miehen ulkomailla kuvaamat alastomat miehet löytyivät eroottiselta sivustolta sekä hänen tietokoneeltaan.

Miehen tietokoneelta löytyi kuitenkin myös Suomessa kuvattua salakatseluksi luokiteltavaa materiaalia uimahallien suihkutiloista. Myös kyseistä materiaalia oli ladattu samaiselle foorumille käyttäjätilin jockpic alle.

Materiaalin kuvausaikaa ei pystytty tutkinnassa varmuudella selvittämään.

Mies itse kiisti salakuvanneensa suihkutiloissa Suomessa tai ladanneensa materiaalia foorumille. Hän kiisti olevansa kyseisen tilin käyttäjä. Mies kiisti syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Poliisi tunnisti kuvamateriaalin perusteella muutaman salakuvauksen kohteeksi joutuneen henkilön. Heistä yksi oli suomalainen näyttelijä.

IS tavoitti näyttelijän, joka ihmetteli suuresti poliisitutkintaa. Hän kertoo saaneensa rikosepäilystä tiedon, kun poliisi oli häneen yhteydessä ja kutsui hänet kuulusteluun.

– Minulle kerrottiin, että tekijä on tiedossa ja kysyttiin, vaaditko rangaistusta. Ilmoitin vaativani rangaistusta.

Näyttelijä kertoi kuulusteluissa tunnistavansa itsensä sivustolle ladatusta videosta. Hän arveli muun muassa päällään olleiden uimahousujen perusteella, että materiaali olisi kuvattu kesällä 2018.

Aikaa kului. Seuraavan kerran näyttelijä kuuli asiasta kuluvan vuoden alkupuolella, kun postilaatikosta kolahti kirje poliisilta. Siinä kerrottiin, että tutkinta on päätetty syyteoikeuden vanhenemisen vuoksi.

– Ihmettelen, miksi edes laitetaan resursseja tutkintaan, jos ei ole resursseja eli aikaa tehdä sitä loppuun. Koko prosessi tuntui täysin absurdilta. Annoin asian olla, koska minulla ei ollut aikaa selvittää sitä enempää.

Kaksi muuta asianomistajaa, jotka eivät ole julkisuuden henkilöitä, saivat tiedon rikosepäilystä vasta sen jälkeen, kun poliisi oli jo päättänyt tutkinnan.

Tiedossa ei ole, missä vaiheessa heidän henkilöllisyytensä selvisi poliisille. Varmaa kuitenkin on, että ainakin yhden asianomistajan, eli suomalaisnäyttelijän, henkilöllisyys oli poliisilla tiedossa hyvissä ajoin.

Myös Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen ihmettelee syyteoikeuden vanhenemista. Hän arvioi asiaa toimittajalta saamiensa tietojen perusteella.

Tolvanen arvioi, että yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen osalta tekoaika päättyy vasta siinä vaiheessa, kun levittäminen internetissä tai muussa välineessä päättyy. Kyseisen rikoksen vanhenemisaika on kaksi vuotta.

Tähän lopputulemaan oli tullut myös poliisi, joka arvioi päätöksissään syyteoikeuden vanhentuneen viimeistään heinäkuussa 2022.

Näin ollen poliisilla olisi ollut kaksi vuotta aikaa saattaa tutkinta valmiiksi sen jälkeen, kun materiaali on poistettu netistä. Tutkintamateriaalin perusteella poliisilla on ollut paljon näyttöä kasassa jo kesällä 2020. Epäiltyä on kuulusteltu ainakin vuonna 2021.

– Poliisi on vähintäänkin selityksen velkaa, miksi näin on käynyt, Tolvanen sanoo.

Tolvanen huomauttaa, että asianomistajille asia on vakava, vaikka rikosoikeudellisesti arvioiden kyse on sakkojutusta.

– Asianomistajat ovat menettäneet mahdollisuutensa vaatia korvauksia rikosprosessin yhteydessä. Korvauksia voi toki vaatia siviilioikeudellista reittiä, mutta siihen sisältyy kuluriski.

Ilta-Sanomat ei tiistaina tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.