Huippu-urheilijalta raju syytös: vaimo petti hääyönä – "iljettävä” somekuva järkytti seuraajia

Tim Elliott väittää Gina Mazanyn pettäneen häntä miehen ystävän kanssa.

UFC-tähdet Tim Elliott ja Gina Mazany kihlautuivat 28.7.2020. Pari ennätti jo naimisiinkin, mutta suhde päättyi hiljattain myrskyisään eroon.

Elliottin näkökulmasta syy eroon on selvä. Hän julkaisi lauantaina twiitin – joka on sittemmin poistettu – jossa väittää ex-puolisonsa pettäneen häntä jo hääyönä. Kaiken lisäksi Elliottin hyvän ystävän kanssa.

Twiittinsä yhteydessä Elliott julkaisi kuvan, joka herätti seuraajissa rajuja reaktioita. Kuva oli häistä, ja siinä Mazany on polvistuneena Elliottin tyttären eteen. Taustalla näkyy mies, joka pitelee mikrofonia Mazanyn suun edessä. Tytär on Elliottin aiemmasta suhteesta.

– Haluatteko nähdä jotain iljettävää? Tässä ”vaimoni” lukee vihkivalaansa tyttärelleni ”hääiltanamme”. Mies joka pitelee mikrofonia, oli ”ystäväni/tiimikaverini”. Vaimoni petti minua tämän kaverin kanssa samana yönä ja heidän suhteensa on jatkunut koko ”avioliittomme” ajan, Elliott kirjoitti twiitissään.

Kuvassa näkyvä mies ja Mazanyn väitetty rakastaja on Kevin Croom, joka on parin tavoin otellut UFC:ssä. Vaikka twiitti on poistettu, kohukuva on katsottavissa esimerkiksi Fox Sportsin artikkelissa.

Myös Gina Mazany on UFC-ottelija.

Vaikka twiitti ehti olla julki vain vähän aikaa, se ehti kerätä runsaan määrän kommentteja. Luonnollisesti iso osa niistä oli petettyä Elliottia tukevia.

– Hemmetti, veli. Rakkautta täältä. Selviät tästä paskasta. Anna itsellesi aikaa, yksi fani kirjoitti.

– Voi Tim. Olen niin pahoillani. Ex-vaimoni petti minua, mutta meillä ei ollut lapsia. En voi edes kuvitella tällaista, superkuvottavaa, sanaili toinen.

Yksi kommentoija epäili tapahtuneen uskottavuutta.

– Hän petti sinua hääyönänne? Miten se tapahtui? Missä helvetissä sinä olit? Tätä tarinaa on vaikea uskoa, hän pohti.

Elliott kertoi vastauksessaan vieneen tyttärensä nukkumaan ja että juhlat jatkuivat seuraavana päivänä.