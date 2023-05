Olympiakomitean entistä huippu-urheilujohtajaa veikkaillaan Kihun uudeksi toimitusjohtajaksi.

Jyväskylässä toimiva Huippu-urheiluinstituutti Kihu (entiseltä nimeltään Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) hakee parhaillaan uutta johtajaa. Vuodesta 2019 Kihua johtanut Aki Salo on jo poistunut talosta, ja väliaikaisesti tehtävää hoitaa liikuntatieteiden tohtori Ville Vesterinen.

Lue lisää: Huippu-urheilupomo sai lähteä – hakijoille kovat kriteerit: ”Tämä ei ole mikään automyyjän paikka”

Uusi haku on käynnissä. Ensimmäiset haastattelut tehtiin tällä viikolla. Spekulaatio uuden pomon tiimoilta on ollut vilkasta, ainakin Suomen urheiluelämän vaikuttajien puskaradiossa.

Johtajan pestiin tuli vain 16 hakemusta, eli useat varteenotettavat henkilöt jättivät tilaisuuden käyttämättä. Esimerkiksi Olympiakomitean ylilääkärinä julkisuutta saanut lääketieteen tohtori Maarit Valtonen olisi ollut varmasti vahvoilla, mutta Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän päätti keskittyä tutkimustoimintaan eikä pyrkinyt Kihun johtoon.

Edellä on mainittu tohtoritason nimiä, mutta tällä kertaa valinta voi kohdistua myös alemman koulutuksen saaneeseen henkilöön, koska hakuilmoituksessa kriteerinä mainitaan korkeakoulututkinto.

Muutos liittyy koko organisaation uudelleenorganisointiin ja strategiamuutokseen.

Kihun hallituksen puheenjohtajan Tapio Korjuksen mukaan nyt etsitään talousosaajaa, joka kykenee kehittämään laitoksen omaa varainhankintaa. Kihun valtionapu ei ole noussut kahdeksaan vuoteen eikä nousse jatkossakaan. Jos toimintoja aiotaan ylläpitää nykyisellä tasolla, resursseja pitää hankkia itse.

Tästä syystä uuden johtajan tehtävälistalla korostuu talous. Myös johtajan titteli vaihtuu, sillä nyt haetaan toimitusjohtajaa.

Tutkimuksesta ja asiantuntijatoiminnoista vastaavat toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat ”yksikönjohtajat”.

Toimitusjohtajan avaintehtäviin kuuluu Kihun toimintojen ja palvelujen kaupallistaminen sekä asiakaskunnan kasvattaminen. Tämä ei ole välttämättä ihan helppoa, sillä tällä hetkellä instituutin yhteistyö rajoittuu lajeihin, jotka eivät ole kovin mediaseksikkäitä.

Näitä ovat muun muassa maastohiihto, kävelyt, moukarinheitto ja keihäänheitto.

Kihu on aiemmin tehnyt tiivistä yhteistyötä Olympiakomitean kanssa, mutta tämä symbioosi on nyt katkennut. Olympiakomitea irtisanoi osaamisohjelman viime syksynä heikkoon taloustilanteeseensa vedoten.

Tällä hetkellä yhteistyö seisoo savijaloilla, eikä siinä ole konkretiaa.

Kun Mika Lehtimäki toimi Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajana 2016–2022, hän halusi integroida Kihun mahdollisimman lähelle omaa yksikköään. Lehtimäki istui Kihun hallituksessa ja pystyi vaikuttamaan Jyväskylän asioihin jykevällä äänellään.

Lehtimäki jätti kohun saattelemana Olympiakomitean keväällä 2022 ja on pitänyt sen jälkeen matalaa profiilia. Hämeenlinnassa asuvaa Lehtimäkeä on veikkailtu Kihun toimitusjohtajan pestiin. Meritoituneella valmennusjohtajalla onkin kokemusta verkostojen johtamisesta sekä huippu-urheilun ja tutkimustoiminnan yhteistyöstä.

Nimitysprosessin avainhenkilö Tapio Korjus tuntee Lehtimäen jo viime vuosituhannelta. Kun Lehtimäen arveluttava käytös Olympiakomiteassa tuli julkisuuteen ja hän joutui jättämään paikkansa, Korjus otti Facebookissa vahvasti kantaa ”suojattinsa” puolesta.

Haastattelussa (IS 1.4.2022) Korjus on sanonut arvostavansa ”pitkäaikaista yhteistyötä” Lehtimäen kanssa ja ”pitävänsä Mikasta myös henkilönä”.

Korjuksen ja Lehtimäen symbioosi on urheilupäättäjien tiedossa. Siksi useat urheilun sisäpiiriläiset ovat arvelleet Korjuksen junailevan kaveriaan hohdokkaaseen tehtävään. Korjus tiedetään voimakastahtoiseksi henkilöksi, joka ei kaihda käyttää valtaa nimitysasioissa.

Tällä kertaa Kuortaneen urheiluopiston rehtori joutuu kuitenkin miettimään hieman tarkemmin tärkeää henkilöratkaisua. Aki Salo joutui lähtemään Kihusta nimenomaan huonon työilmapiirin takia.

Salo oli työskennellyt aikaisemmin Bathin yliopistossa Englannissa, ja hänen toivottiin tuovan mukanaan raikkaita kansainvälisiä kontakteja ja luontevaa ihmiskäsittelyä. Toisin kävi: Salo keskittyi millimooleihin ja tutkimukseen, mutta ihmisjohtaminen hieman jäi.

Henkilökunta kipuili ja johtaja sai lähteä.

Jos Salon korvaajaksi valittaisiin henkilö, jonka työhistorian tuorein maineteko on naisten epäasiallinen kohtelu Olympiakomiteassa, se olisi outo viesti Kihun henkilökunnalle ja instituutin yhteistyökumppaneille.

Etenkin kun hakuilmoituksessa painotettiin kyvykkyyttä henkilöstöjohtamiseen.

Tällaista kyvykkyyttä on osoittanut vt. johtajana toimiva Ville Vesterinen. ”Vili” Vesterisen haitari on soinut iloiseen tahtiin, ja työilmapiiri on kohentunut Salon mollivoittoisen soitannon jäljiltä.

Lehtimäen valinta tietäisi ikäviä riitasointuja Kihun orkesteriin.